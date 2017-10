 “10 jaar Heerlen Jazzt”.

Jo Dautzenberg/Stichting Heerlen Jazzt |

De Jazz Maand “Heerlen Jazzt…” , (10 editie) is inmiddels een begrip geworden in de Provincie , de regio en de stad Heerlen. Gedurende ruim een maand lang vinden concerten en uitvoeringen plaats met alle vormen van jazz en cross-overs, in alle rangen en standen op vele locaties. Het gaat daarbij om de volgende (deel)projecten:

Jazz Boulevard : op diverse `horeca locaties in de binnenstad het 1 e weekend van November ( 12 Horeca ondernemers nemen hier nu al aan deel) 4 en 5 – 11-2017 Opening 4 november-Tulip Inn met live muziek vanaf 15.00 uur.

professionele podiumconcerten in de maand November door topmusici uit Nederland, Duitsland en België in Parkstad Limburg Theaters , Cultuurhuis, Nieuwe Nor, Oefenbunker, de vijf Pleintjes, Zeezicht.

Young talent Eujazz Award , en Young Jazz NIght een prijs , uitgereikt namens samenwerkende festivals/organisaties in de Euregio door deputé Ger Koopmans en een concert met live CD opname serie door de winnaars in het Cultuurhuis. 17/11

Jazz-out, een groots jazz spektakel in Parkstad Limburg Theater, waarbij stichting Heerlen Jazz zorg draagt voor de presentatie van musici uit de eigen regio, provincie. 18/11

Provinciale SLIM Big Band Dag i.s.m. SLIM 19-11-2017

" De Jazzkirmes" , een ( euregionale) muziekpresentatie tijdens een éendaagse happening in een speciaal ingericht "Zeezicht" met nadruk op artiesten en groepen uit de euregio Aken, Heerlen, Maastricht, Luik, Hasselt. 26/11

De live optredens van "New Orleans, dixie en brass" " looporkesten op diverse zaterdagen in de binnenstad, zorgen voor sfeer en originaliteit. Het publiek beleeft zodoende iets van de vrolijkheid van deze muziek.

Heerlen Jazz wordt ondersteund door Gemeente Heerlen en werkt o.a. samen met Parkstad Limburg Theater Heerlen, , de Nieuwe Nor, Cultuurhuis Heerlen, Schunck* muziekschool, stichting Pro2 en SLIM, welke laatste een deel van haar projecten uitvoert in Heerlen. Educatieve Projecten en podiumactiviteiten van Stichting Heerlen Jazz worden verder ondersteund door Nationaal fonds voor de Podiumkunsten , het Huis voor de kunsten Limburg en stichting Pro 2.

Beroeps musici uit de stad en regio worden actief betrokken bij de planning, programmering en uitvoering. Niet alleen de cultuurcentra maar ook het bedrijfsleven/MKB en horeca in de binnenstad tonen bereidheid om mee te doen. Hierdoor is het mogelijk om

projecten van de stichting breed en professioneel te profileren.

Meer Podium activiteiten voor Semi professionele groepen en musici te realiseren.

Samenwerking tussen amateurs en professionals te bevorderen.

04/11 Opening Jazz Boulevard/Heerlen Jazzt Hootel Tulip Inn Aaanvang 15.00 uur

17-11 Uitreiking Award door Deputé Ger Koopmans, Aanvang 19.30 uur

26/11 Jazzkirmes afluiting jubileum editie Heerlen Jazzt 2017

Info en Foto : www.Heerlen Jazzt.nl