Bruno Mars tweede headliner Pinkpop 2018

Redactie van Parkstadactueel |

Met de bevestiging van BRUNO MARS is de tweede headliner toegevoegd aan het programma van Pinkpop 2018. De wereldster sluit het festival op zondag 17 juni af. Aan het begin van deze week werd ook al de komst van FOO FIGHTERS naar Landgraaf bevestigd. Pinkpop 2018 vindt plaats vier weken na Pinksteren op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf.

De kaartverkoop van Pinkpop start op zaterdag 24 februari 2018 via www.ticketmaster.nl en de bekende Ticketmaster verkoopadressen.

Peter Gene Hernandez beter bekend als Bruno Mars is componist, producer, regisseur en muzikant. Hij won meerdere Grammy Awards en verkocht wereldwijd meer dan 170 miljoen singles en ruim 26 miljoen albums, wat hem een van de best verkopende artiesten aller tijden maakt. Met hits als ‘24K Magic’, ‘Just The Way You Are’ en ‘When I Was Your Man’ voerde hij de hitlijsten aan. Zijn wereldhit ‘Uptown Funk’ schreef geschiedenis als langste Billboard ‘Hot 100’ Single van de jaren 2010 en was slechts de tiende single in het 57-jarig bestaan van de hitlijst die maar liefst 14 weken op nummer 1 stond. Entertainer Bruno Mars is een absolute meester als het gaat om het maken van de meest catchy en funky songs.

Bruno Mars stond vorig jaar op het podium van de Super Bowl Half Time Show om daar op te treden naast Beyoncé en Coldplay. Zijn eigen historische optreden uit 2014 schreef binnen de NFL geschiedenis als de op één na best bekeken Super Bowl Halftime Show ooit met een recordaantal van 115,3 miljoen kijkers, terwijl hij daar ook nog eens de jongste headliner ooit was. Volgens Billboard scoorde Mars zijn eerste vijf ‘Hot 100’-singles sneller dan elke mannelijke artiest behalve Elvis Presley. Als zanger, componist en producer bracht Bruno Mars het tot een ongelooflijk aantal van 35 ‘Hot 100’-hits tot nu toe.

PINKPOP 2018 – 15, 16 en 17 JUNI 2018. De 49ste editie van Pinkpop vindt plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 op het festivalterrein van Megaland in Landgraaf. De traditionele perspresentatie met bekendmaking van het programma vindt plaats op woensdag 21 februari 2018 in poptempel Paradiso te Amsterdam. De start van de kaartverkoop staat gepland op zaterdag 24 februari 2018. Let op: vóór de officiële start van de kaartverkoop worden al kaarten aangeboden, maar koop deze niet, dit zijn geen officiële kaarten!

Sinds 1990 staat Pinkpop in het Groot Guinness Book Of Records als het oudste onafgebroken georganiseerde popfestival. De eerste editie vond plaats op 18 mei 1970 in Geleen, waar Pinkpop zeventien keer plaats vond. In 1987 werd eenmalig uitgeweken naar Baarlo. Vanaf 1988 wordt Pinkpop gehouden op evenemententerrein Megaland in de gemeente Landgraaf en vindt daar komend jaar voor de 31e keer plaats. Voor meer informatie: www.pinkpop.nl.

( Official video ) en Foto Bruno Mars – Buro Pinkpop www.pinkpop.nl.