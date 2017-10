EHC/HEUTS EN RKVV HEKSENBERG GAAN INTENSIEF SAMENWERKEN!

EHC Hoensbroek |

RKVV Heksenberg voetbalt vanaf 1 augustus 2018 weer in de gemeente Heerlen.

Wij ontmoeten beide voorzitters Jean-Marc Bovens van EHC/Heuts en Henk Butink van RKVV Heksenberg na hun gesprek met wethouder Martin de Beer van de gemeente Heerlen.

Beiden zijn tevreden over het bereikte resultaat, EHC/Heuts en RKVV Heksenberg hebben overeenstemming bereikt over het medegebruik van de sport accommodatie van EHC/Heuts , de velden, kleed en kantine accommodatie. Het voornemen is om dit per 1 augustus 2018 , bij de start van de nieuwe competitie, in te laten gaan. Beide verenigingen spelen als zelfstandige verenigingen op sportpark De Dem.

Afgelopen tijd is er veelvuldig overleg geweest tussen beide besturen , en de leden van RKVV Heksenberg hebben tijdens de laatste ledenvergadering positief gereageerd op dit voornemen.

Voorzitter Jean –Marc Bovens van EHC/Heuts verwacht van de leden van EHC/Heuts ook een positieve reactie.

Gemeente Heerlen en KNVB zijn ook geïnformeerd, de gemeente Heerlen heeft verklaard dat er een positieve grondhouding is .

Jean –Marc Bovens geeft aan dat het uitgangpunt is, gelijkwaardigheid van beide verenigingen.

Henk Butink : ‘ik wil betonen dat de samenwerking met SV Langeberg goed verloopt , maar de overstap naar EHC/Heuts biedt meer mogelijkheden.’

Henk Butink : ‘Beide partijen en zeker RKVV Heksenberg willen geen directe fusie. In principe handelen vanuit , verliefd , verloofd en getrouwd !’

Jean-Marc Bovens : ‘Beide verenigingen EHC/Heuts en RKVV Heksenberg willen zelf de regie in handen houden.’

In de aanloop gaan beide besturen verder nadrukkelijk met elkaar in overleg om vergaande samenwerking nader te bespreken

Bron: EHC/Heuts

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock