Lastige uitwedstrijd voor De Leeuw

Zico Bock /De Leeuw |

Vlak nadat de competitie-indeling bekend werd gemaakt, werd Alfa Sport, de tegenstander van aanstaande zondag, tot titelkandidaat gebombardeerd door De Leeuw-trainer Rob Pierik. Alfa Sport, dat twee jaar geleden degradeerde uit de 2e Klasse, deed vorig seizoen lang mee om de bovenste plaatsen en wist bovendien deze zomer het team op een aantal plekken te versterken.

Zo keerde onder andere Peter Jan Erkens, na een aantal jaar met EHC/Heuts in de Hoofdklasse te hebben gespeeld, terug op het oude nest en ook Feddo Mobers maakte de overstap naar de fusieclub uit Oirsbeek. Tot slot keerde Rick Wensink, vorig jaar nog deel uitmakend van het kampioenselftal van De Leeuw, eveneens terug bij zijn oude club, al maakt de verdediger vooralsnog geen deel uit van de wedstrijdselectie. Ondanks een hoopvolle competitiestart, liet de ploeg van trainer Michel Broeders de laatste weken wat puntjes liggen. Zo verloor men op eigen veld met 1-3 van HEBES en keerde Alfa Sport met slechts een punt huiswaarts na een uitduel met MMC Weert. Zodoende is Alfa Sport terug te vinden op een 4e plek op de ranglijst met maar liefst vijf punten achterstand op koploper RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. Het zal daarom een goed resultaat neer moeten zetten tegen De Leeuw, dat de laatste weken in uitstekende vorm verkeert.

De promovendus wist haar laatste twee wedstrijden te winnen en wil wegblijven bij de onderste plaatsen. Daarvoor dient vooral niet verloren te worden. Bij winst weet de ploeg van trainer Rob Pierik zelfs aan te haken bij de subtop en gaat het, op doelsaldo, over Alfa Sport heen. Omdat het om een streekderby gaat – de sportcomplexen liggen hemelsbreed nog geen 5 kilometer van elkaar – kan het alle kanten op en zal de vorm van de dag doorslaggevend zijn.

Foto vv De Leeuw