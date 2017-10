Maastricht laat de lichten uit in het weekend van de Nacht van de Nacht

redactie van Parkstadactueel |

De Nacht van de Nacht, zaterdag 28 oktober, staat in het teken van lichtvervuiling. Overal in Nederland doen overheden, organisaties en particulieren mee aan deze actie waarin ’s nachts enkele uren de verlichting uitgaat. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld en laat het hele weekend de aanlichting uit van 27 markante panden en kunstwerken in de stad. Zo blijven bijvoorbeeld de lichtbronnen uit die het stadhuis, de kerken en het theater aan het Vrijthof aanlichten.

Wethouder Gert-Jan Krabbendam: “Een keer per jaar wordt er extra aandacht gevraagd voor lichtvervuiling tijdens de Nacht van de Nacht. Het is dan ook zonneklaar dat we als gemeente door deelname aan de Nacht van de Nacht graag meewerken aan meer bewustwording over de ecologische, economische, energetische en esthetische gevolgen van lichtverontreiniging. We hopen dat ook andere bedrijven, organisaties en bewoners meedoen.”

#missionzeromaastricht

Onder de vlag #missionzeromaastricht werken we samen aan een klimaatneutraal Maastricht in 2030. Dat doen we door allerlei wegen te bewandelen samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een daarvan is aandacht vragen voor lichtvervuiling en energieverbruik door mee te doen met de Nacht van de Nacht.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno