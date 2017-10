Slipjacht Wiemesmeer is fascinerend cultureel schouwspel

Ton Reijnaerts |

Sinds 1947 is het Wiemesmeer hét centrum in de Euregio bij de kleurrijke en wijdvermaarde Sint Hubertusviering. Daarbij staan tal van culturele activiteiten op het programma. Hoogtepunt is altijd weer de slipjacht op zondag, dit jaar op zondag 29 oktober. Vertrek is om 11.30 op het kerkplein van Wiemesmeer-Zutendaal.

De slipjacht is een geïmiteerde vossenjacht. De meute een 35-tal foxhounds jaagt op een van te voren getrokken geurspoor (de slip). De slip is vossenmest in een jute zak. De ruiters die deelnemen aan de jacht, zijn de leden van the Hunt (jagende vereniging), zij dragen de respectievelijke jachtrok en daarnaast gastruiters. Zij begeleiden de jagende meute. In de bossen blazen Sonneurs (jachthoornblazers) toepasselijke fanfares

Zo’n 2000 toeschouwers volgen per bus of fiets om het Vlanderens grootste openluchttheater in Nationaal Park der Hoge Kempen te kunnen volgen. Regelmatig worden paard en ruiter tot het uiterste gedreven. De Jacht bestaat uit vier runs. Aan het einde van de jacht is er de ‘Kill’: onder grote belangstelling verorberen de honden in hartje Wiemesmeer de welverdiende koeienpens. Het doel van dit alles? Eigenlijk is er geen doel, het is pure traditie en genieten van de omgeving, de mensen, de paarden, het instinctieve werk van de honden. Meer informatie: www.sinthubertusfeesten.be

Foto Sinthubertusfeesten