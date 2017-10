Cultuurhuis Heerlen ‘ Ton Engels – CD presentatie Herfstkampioen’

Datum: Zo 29 okt

Aanvang: 15.00 uur

Entree: €10

Het is wel Herfst… maar je bent toch maar mooi Kampioen! zo typeert Ton Engels de titel van zijn 6e CD die vanmiddag wordt gepresenteerd. Sta met hem stil ‘langs de koers van het leven’ en beschouw samen met hem ‘de mooie dingen nabij het huis’, ‘de hypes en mode-tics’, ‘het verlies van vrienden’ of ‘de euforie van een betoverend Canada’. Ton verwoord het als geen ander in dit bijzondere liedjesprogramma. Hij zet ‘de koers van het leven’ af en toe stil, laat de deelnemers nadenken over de waanzin van de wereld en dan weer de blijheid en de eenvoud ervan. Ton heeft een bijzondere kijk die stemt tot nadenken en verdieping. Dat lukte hem zelfs als gast van het carnavalscabaret Hinge Gen Hergod’s Vot 2017 waar hij een indrukwekkend contrast opriep tussen hilariteit en ontroering. Het publiek was unaniem enthousiast. Nu dus in het teken van de nieuwe CD, vanmiddag live gespeeld door ‘de wielrenners van de buitencategorie’: Zang en gitaar Ton Engels, op bas Eric Coenen, op drums Arthur Lijten en op toetsen Mike Roelofs.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html