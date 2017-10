Groene Ster naar Halsteren voor eerherstel

Paul Kroes / Groenester |

De eerste periode in de hoofdklasse B nadert zijn einde met nog twee speeldagen. Komende zondag speelt Groene Ster een belangrijk uitduel in en tegen Halsteren. Afgaande op de ranglijst treffen de nummers drie (Halsteren) en twee (Groene Ster) elkaar komende zondag in een onderlinge ontmoeting. Een topduel in de hoofdklasse B tussen twee teams die in het spoor van koploper Gemert willen blijven.

Binnen nu en twee jaar in de derde divisie voetballen is de uitgesproken doelstelling van Halsteren voorafgaand aan het nieuwe seizoen 2017-2018. Een ambitieus streven dat gestalte moet krijgen met een aantal gerichte versterkingen en de nieuwe hoofdtrainer Ruud Pennings, vorig seizoen nog actief bij Vlissingen. Met wisselende uitslagen, vijf zeges en nederlagen bij Gemert (4-1), Vlissingen (1-0) en thuis tegen Nuenen (1-2), neemt Halsteren voorlopig een derde positie op de ranglijst in. De geel-zwarten hijgen Groene Ster in de nek en zullen zondag stuivertje willen wisselen om de kloof met koploper Gemert niet te zien vertroebelen.

Groene Ster kent een uitstekende seizoensstart en heeft met 16 punten uit de eerste acht wedstrijden uitzicht om de stijgende lijn van de periode-eindstanden van vorig seizoen voort te zetten. Met de huidige tweede plaats op de ranglijst draait Groene Ster netjes in de top mee van de hoofdklasse B en dat ten opzichte van vorig seizoen waarin de groen-witten gedurende 21 wedstrijddagen op een directe degradatieplaats stonden. Groene Ster zal de magere oogst uit de laatste twee duels tegen EHC/Heuts (2-2 remise) en Goes (2-1 nederlaag) willen doorbreken en vol voor een goed resultaat willen gaan op het natuurgras in Halsteren.

Een wedstrijdpunt in het voordeel van Groene Ster en een tegendoelpunt in het voordeel van Halsteren is na acht speeldagen het verschil tussen beide ploegen. Een minimaal verschil welke ook in de twee voorbije edities Halsteren – Groene Ster in de score tot uitdrukking kwam. Vorig seizoen kwam Groene Ster het vroege doelpunt van Halsteren niet meer te boven ondanks dat er voldoende mogelijkheden waren om de score om te buigen. In seizoen 2015-2016 vielen er geen doelpunten te noteren op sportpark De Beek. Zondag zullen beide ploegen voor de winst strijden om de eerste periode spannend te houden.

Geef u op voor de busreis naar Halsteren!

Aanstaande zondag vertrekt de supportersbus om 10.45 uur vanaf sportpark Pronsebroek naar Halsteren. Supporters die ons team willen aanmoedigen en willen meereizen kunnen zich tot en met zaterdag opgeven bij elftalleider Wim Beckers via 06-13203066 (sms of app). De terugreis richting Heerlerheide is om 17.30 uur gepland.

Tekst: Paul Kroes / Groenester

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock