Help jij mee bij het herstellen van de Hellebroeker Beemden?

Redactie van Parkstadactueel |

Stichting IKL organiseert op zaterdag 11 november een snoeidag in de Hellebroeker Beemden in Nuth. Deze boomgaard was verwaarloosd, maar na initiatief van buurtbewoners zijn de eerste stappen gezet voor het herstel van de boomgaard. Voorafgaand aan de snoeidag doen deelnemers eerst kennis op tijdens een theorieavond op donderdag 9 november.

Samen snoeien is de gedachte op 11 november (09.00-12.30 uur). De fruitbomen van de Hellebroeker Beemden in Nuth waren nagenoeg verloren totdat buurtbewoners initiatief namen en de bomen weer vrij hebben gezet. Nu de bomen een jaar wat meer licht en lucht hebben gekregen kan er aan de volgende fase worden gewerkt, waarbij ook de bomen zelf gesnoeid gaan worden.

Uitdaging . Tijdens de cursus worden de bomen bekeken en geven we prioriteit aan het oplossen van problemen. Het is pittig snoeiwerk omdat er geen enkele boom staat die volgens het boekje gesnoeid kan worden. Daarom wel een hele uitdaging! Aan het einde van de cursus hebben we als het goed is veel snoeiwerk verricht, maar nog belangrijker, heb jij ook veel geleerd.

Theorieavond . Voor dat we aan de slag gaan vindt er een theorieavond plaats op donderdag 9 november. Deze avond start om 19.30 en zal omstreeks 22.00 eindigen. De exacte locatie (in Nuth) krijgt men na aanmelding van te voren per mail nog te horen.

Aanmelden .Deelname aan deze cursus is gratis, maar aanmelden is wel verplicht.

Dit kan via www.buitenkrachtlimburg.nl of stuur een mail naar j.kluskens@ikl-limburg.nl.

Foto Stichting IKL