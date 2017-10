Nieuwe pioniersronde van Maastricht

Redactie Parkstadactueel |

Heb jij een initiatief waar Maastricht een mooiere en socialere stad van wordt? En heb je hier geld of hulp voor nodig? Doe dan mee met de tweede pioniersronde en maak kans op €5.000 van de gemeente!

De Pioniersronde is er voor Maastrichtse initiatieven die hun bekendheid willen vergroten om daarmee geld in te zamelen en/of vrijwilligers te werven. We helpen je met PR, communicatie, kennis, een goede wervingsstrategie en je maakt goede kans op financiële bijdragen van de gemeente. Maar je staat zelf aan het roer van je campagne! De spelregels zijn eenvoudig: je bepaalt vooraf hoeveel geld en/of vrijwilligers je nodig hebt en hoe lang je campagne loopt. Heb je na afloop je doel bereikt dan krijg je het opgehaalde bedrag en kun je je initiatief uitvoeren!

Aanmelden kan tot 11 november 2017 , en je wervingscampagne gaat uiterlijk begin 2018 van start.

De aftrap van de pioniersronde is op woensdag 15 november 2017 met een training en ontmoeting van 2 uur voor alle deelnemers. Daarin staan vragen centraal als: hoe kun je je initiatief het beste onder de aandacht brengen? Hoe maak je anderen enthousiast? Hoe zorg je ervoor dat mensen en bedrijven actief mee gaan doen? De training is van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in Maastricht. Meer informatie en aanmelden? Kijk op de website Daar vind je ter inspiratie ook projecten die eerder al een bijdrage kregen! De Pioniersronde is een samenwerking tussen gemeente Maastricht en Voor je Buurt. Voor je Buurt helpt in heel Nederland maatschappelijke initiatieven bij het werven van geld, hulp en materialen.

Bron en foto: gemeente Maastricht