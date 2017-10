Open dag ‘Beleef ons water in Limburg’ 29 oktober

Redactie Parkstadactueel |

Op zondag 29 oktober zetten Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de poorten open van hun waterschapswerven in Horst, Nederweert en Sittard en de rioolwaterzuiveringen in Roermond en Simpelveld. Je kunt dan tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje achter de schermen nemen om te zien en ervaren hoe zij werken aan veilig en schoon water in Limburg. Er is voor jong en oud van alles te doen en te beleven.

Waterveiligheid en wateroverlast

In en om de waterschapswerven in Horst, Nederweert en Sittard is te zien wat er gebeurt als we te maken krijgen met hoogwater en wateroverlast. Kom kijken hoe de grote pompen werken, bouw zelf een waterkering en ontdek wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen. Waterschappers vertellen aan welke beek- en dijkprojecten in jouw omgeving gewerkt wordt. Ook voor kinderen is er van alles te doen, ze kunnen onder andere zelf een dijk bouwen en meedoen met een waterquiz.

Van plas tot plas

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Roermond en Simpelveld kun je meedoen met een rondleiding. Je ziet dan van dichtbij hoe afvalwater binnenkomt, wordt gezuiverd en wordt teruggegeven aan de natuur. Professor Broccoli doet waterproefjes met de kinderen en er is een toiletdame, die op hilarische wijze een boodschap brengt. Met WML kun je zelf een waterleiding aanleggen en drinkwater maken. Gemeenten laten zien wat je zelf kunt doen om regenwateroverlast te voorkomen. Kortom: te veel om op te noemen!

Waterwandelingen

Op drie plaatsen in Limburg kun je die dag om 13.30 uur aansluiten bij een gratis waterwandeling onder begeleiding van een deskundige gids. We bieden een wandeling aan bij:

•Natuurgebied de IJzeren Man, start NMC de IJzeren Man, Geurtsvenweg in Weert

•De Groote Molenbeek, start ingang natuurgebied ’t Ham, Hesselenweg , Horst

•De Vloedgraaf, start Sint- Amelbergabasiliek, Salvatorplein 10, Susteren

Locaties open dag

•Waterschapswerf Horst, Expeditiestraat 6

•Waterschapswerf Nederweert , Pannenweg 317

•Waterschapswerf Sittard, Rijksweg Noord 305

•RWZI Simpelveld, Raffelsbergerweg 6, parkeren achter en rondom het sportcomplex op Sportlaan 5

•RWZI Roermond, Buggenumerweg 5, parkeren in het weiland op de Buggenumerweg en dan de parkeerbordjes volgen

Beleef Ons Water

Met de open dag bieden Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een uniek kijkje achter de schermen van het waterbeheer in Limburg. De dag sluit aan op de landelijke ‘Week van Ons Water’. De open dag ‘Beleef Ons Water’ is gratis toegankelijk tussen 11.00 en 16.00. Kijk voor meer informatie op www.waterschaplimburg.nl » en www.wbl.nl » en www.onswater.nl ».

Waterschap Limburg organiseert deze dag samen met Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg, Natuur- en milieufederatie Limburg en de gemeenten Roermond, Horst, Nederweert, Weert, Sittard en Simpelveld.

Bron en foto: gemeente Onderbanken