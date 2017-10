Project Hart voor Meerssen: Volg nu een gratis cursus reanimatie & AED-gebruik

Hart voor Meerssen is een initiatief van de gemeente Meerssen. Wethouder Berry van Rijswijk: “We vinden het belangrijk dat vrijwilligers opgeleid worden en zich aanmelden bij Hartslag Nu, zodat de overlevingskans na een hartstilstand vergroot wordt.” Jaarlijks krijgt één op de duizend Nederlanders te maken met een hartstilstand. De meeste mensen overkomt het thuis, in hun vertrouwde woonomgeving. Op zulke kritieke momenten is het van levensbelang dat er hulp nabij is. Door reanimatie kan een fiks aantal sterfgevallen worden voorkomen.

18 jaar of ouder? Volg de gratis training! Als inwoner van de gemeente Meerssen krijgt u weer de mogelijkheid om een gratis cursus reanimatie en AED-gebruik te volgen (duur: één dagdeel). Bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Meerssen? Dan komt u voor de gratis cursus in aanmerking. De training (door Ocean AmbulanceZorg Limburg-Noord BV) duurt een ochtend of middag en vindt plaats in de gemeente Meerssen. Houd er wel rekening mee dat reanimeren een flinke lichamelijke inspanning vergt. De (beginners)cursus vindt plaats op 18 november 2017in de middag. Ook vinden er op 11 november (ochtend en middag) en 18 november (ochtend) herhalingscursussen plaats voor deelnemers die zijn ingeschreven bij Hartslag Nu. De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen.

Reanimatienetwerk Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat en kunt u zich inschrijven voor het landelijke reanimatie-oproepnetwerk. Vrijwilligers in dit netwerk worden per SMS gealarmeerd om bij een hartstilstand hulp te bieden. Voor dit doel zijn ook in onze gemeente AED’s geplaatst.

Steeds een AED in de buurt AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat waarmee een hulpverlener een slachtoffer met een circulatiestilstand indien nodig een elektrische schok kan geven. Ook in de gemeente Meerssen worden op diverse plekken AED’s geplaatst, die voor getrainde vrijwilligers via een code toegankelijk zijn. De vrijwilligers ontvangen via de regionale meldkamer een oproep via SMS met de mededeling dat een slachtoffer op een bepaalde locatie getroffen is door een hartstilstand. Vervolgens kunnen zij in actie komen.

Informatie en aanmelding

Wilt u zich voor de gratis cursus aanmelden, of wilt u eerst meer informatie? Ga naar http://www.oceanbv.nuof mail voor meer informatie info@oceanbv.nu of bel tel. 088-0330244.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno