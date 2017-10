Provincie Limburg investeert fors in monumenten

De Provincie Limburg wil de komende jaren stevig aan de slag gaan met monumentale gebouwen die in verval dreigen te raken. Vanaf 1 november 2017 treedt een regeling in werking waarmee eigenaren van monumenten subsidie kunnen ontvangen voor de restauratie van gebouwen die acute zorg nodig hebben. “Met deze restauratieregeling willen we de basis op orde krijgen,” zegt verantwoordelijk gedeputeerde Hubert Mackus, “Op dit moment heeft Limburg te veel monumenten die in zeer slechte staat verkeren. Dit is een concrete reddingsactie.” De Provincie heeft voor dit jaar in totaal 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De subsidie is onder andere bestemd voor kastelen, kloosters, kerken, boerderijen en molens met een monumentale status waarbij er een duidelijke restauratieachterstand is. ‘Monumenten vormen een wezenlijk onderdeel van het Limburgse landschap en onze identiteit en cultuur. Bovendien zijn ze belangrijk voor de toeristische sector,’ meent Mackus, ‘Het is een taak van de Provincie om eigenaren actief te ondersteunen bij het behoud van dit soort waardevolle gebouwen voor toekomstige generaties. We roepen daarom eigenaren van monumenten op om vooral gebruik te maken van deze regeling.’ Stichting Monumentenwacht Limburg moet zowel bepalen wat de fysieke en technische staat van een monument is als de urgentie van die opgave.

Nieuwe toekomst Volgens de gedeputeerde is het niet alleen de fysieke staat van het gebouw die de aandacht heeft van de Provincie, ook de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden wegen zwaar. ‘De talloze kerken en kloosters in Limburg hebben altijd een prominente rol gespeeld in het dagelijks leven van mensen. Met deze regeling willen we ervoor zorgen dat ze in de toekomst opnieuw een functie kunnen vervullen in de samenleving, als museum, restaurant of ontmoetingsplek.’ Een van de voorwaarden die de Provincie Limburg aan de subsidie verbindt, is dat het erfgoed een duurzame economische, toeristische of maatschappelijke functie krijgt. We geven monumenten toekomst.’

Voorwaarden De subsidieaanvraag kan tussen 1 november 2017 en 1 november 2018 worden ingediend. Het aangevraagde bedrag mag maximaal 40% zijn van de subsidiabele kosten, met een bovengrens van 400.000 euro. De restauratieregeling en de bijbehorende voorwaarden zijn te vinden via de website van de Provincie Limburg.

Foto provincie Limburg