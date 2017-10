EHC/Heuts: niet goed, wel spannend tot de laatste seconde

EHC Hoensbroek |

EHC/Heuts heeft het seizoen geopend met fris voetbal. De laatste weken loopt het enigszins minder. Een overwinning tegen BVC, twee nederlagen tegen UDI’19 en Halsteren en laatstelijk twee gelijke spelen tegen Groene Ster en IFC. De rood witten moeten oppassen niet door te zakken naar het deel van de ranglijst waar de ploegen moeten spelen om niet te degraderen. Tegen Baronie krijgt EHC/Heuts daartoe de eerste kans.

De ploeg van Gerard Douven begint prima aan de wedstrijd. In de eerste tien minuten weten de rood witten enkele malen gevaar te stichten voor het doel van de Baronnen. Onrust en onnauwkeurigheid bij de eindpass voorkomen echter dat dit gevaar ook uitmondt in echte kansen.

Daarna wordt EHC/Heuts door de Baronnen meer vastgezet op eigen helft. De wedstrijd speelt zich nu af rond de middenlijn en echt gevaar weten beide ploegen niet te stichten. Sterker nog, het spel is net zo wisselvallig als het weer. Zo nu en dan komt het najaarszonnetje achter de wolken uit, onderbroken door een stevige bui of miezerige regen. Over en weer hebben de ploegen moeite om een medespeler te vinden. Aan de kleuren van de shirts kan het niet liggen: rood is toch echt anders dan groen. En ook de vorm van de shirts kan niemand in verwarring brengen. Verticale strepen zien er anders uit dan een egaal gekleurd shirt. Dat met een 0-0 stand de rust wordt ingegaan is dan ook geen groot wonder.

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld. De linies sluiten niet goed aan, waardoor het spelbeeld rommelig oogt. Maar naarmate de wedstrijd naar het einde sleept, golft het spel steeds meer heen en weer. Met kansen over en weer. In het laatste kwartier komt EHC/Heuts enkele keren dreigend voor het doel van Baronie, maar de bal weet het net niet te vinden. De Baronnen krijgen minder kansen, maar wel de grootste. Van dichtbij wordt op een nagenoeg leeg doel geschoten. De bal verdwijnt echter via het lichaam van Mitch Kok naast het doel. Of was het via zijn hand zoals heel Baronie scheidsrechter Max Kok wil doen geloven?

Met uitzondering van dit ene moment valt het arbitrale trio in de gehele wedstrijd niet op. Dat is een verdienste. Mooi dat de scheidsrechter de wedstrijd naar een goed einde weet te brengen zonder een gele kaart te trekken.

In de slotfase zet EHC/Heuts nog wel aan voor de volle winst. Met een gelijk spel schieten beide ploegen immers niet zo heel veel op. Het spel is niet goed, maar wel spannend. Er is geen toeschouwer die het veld voor het laatste fluitsignaal verlaat. Beide teams komen nog enkele keren dreigend in de buurt van de “vijandige” doelman. Maar de dreiging wordt niet omgezet een een doelpunt.

Hierdoor eindigt deze wedstrijd zoals hij begonnen is: 0-0. Beide ploegen zullen het punt koesteren, maar ook beseffen dat ze de kans op twee extra punten hebben laten liggen.

Tekst: EHC/Heuts

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock