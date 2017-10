Landgraafse derby eindigd in een gelijk spel

SVN/BtB Consultancy |

SVN heeft een zekere zeg uit handen gegeven in een derby die geen derby was. De eerste 10 minuten waren voor UOW maar daarna nam SVN het heft in handen.

Men creëerde enkele kansen en een van die kansen wist Robbert van Esburg te benutten 1-0. Na rust wist Mitchell Mertens snel de 2-0 te scoren en alles leek in kannen kruiken. SVN gaf het middenveld weg en UOW kreeg de overhand.

Na geklungel achterin wist Michel Briels de aansluitingstreffer te scoren.Met nog 1 minuut op de klok mocht SVN op de helft van UOW een vrije trap nemen. In plaats van de bal in de ploeg te houden koos men er voor om voor te geven en Kenny Eggen wist simpel de bal pakken en joeg het leer naar voren.

Paniek in de achterhoede van SVN waar de een onder de bal door ging en de ander er finaal over heen maaide en Lars Peters wist van dit buiten kansje handig te profiteren en de 2-2 was een een feit. Trainer Zagar van UOW gaf ruiterlijk toe dit punt gestolen was maar daar maalde in het UOW kamp na afloop van de wedstrijd niemand meer over. SVN had het volledig aan zichzelf te danken dat men in het extremis de gelijkmaker moest incasseren.



Zondag 5 november spelen de rood-witten uit bij RKSV Heer in Maastricht, aanvang 14:30 uur.

Tekst: SVN/BtB Consultancy

