RODA JC SPEELT MET 1-1 GELIJK TEGEN FEYENOORD

Roda JC heeft gisteravond het thuisduel tegen Feyenoord met 1-1 gelijk gespeeld. Voor rust wisten beide ploegen al snel te scoren. Doelpunt aan de kant van Roda JC kwam op naam van Dani Schahin, Steven Berghuis scoorde voor Feyenoord.

De wedstrijd startte met 2 minuten luid applaus voor onlangs overleden club-icoon Nol Hendriks. Hoofdtrainer Robert Molenaar voerde één wijziging door in het elftal ten opzichte van de elf namen van afgelopen woensdag tegen FC Groningen. Chris Kum startte op de plek van Freddy Ananou.

Het eerste moment dat Feyenoord goed voor het doel Roda JC kwam, was meteen gevaarlijk. Steven Berghuis wist de bal langs de doelman van Roda JC te plaatsen waardoor de uitploeg al snel op voorsprong kwam. Roda JC wist dat het een tandje bij moest schakelen en dat deed het ook. Na een prima steekbal vanaf het middenveld ging Schahin alleen op keeper Jones af. De spits wist de bal mooi af te kappen en eenvoudig langs de Rotterdamse keeper te schuiven.

Beide teams wisten in de minuten hierna kleine kansjes te creëren maar echt gevaarlijk werd het voor beide doelmannen niet. Vlak voor rust wist Feyenoord toch nog een keer gevaarlijk uit de hoek te komen. Gelukkig voor Roda JC wist Jurjus redding te brengen op een inzet van dichtbij van Jens Toornstra.

In het begin van de tweede helft was het vooral Feyenoord dat de druk opvoerde. De grootste kans van de wedstrijd diende zich dan ook na een kleine 5 minuten spelen aan. Na een prima steekbal vanuit het middenveld ging Vilhena alleen op doelman Jurjus af. Echter gleed de Rotterdammer uit waardoor Jurjus de bal simpel kon oppakken en de kans op niets uitliep. Vlak daarna was Feyenoord wederom gevaarlijk dicht bij een doelpunt. Echter stond Jurjus opnieuw op de goede plaats om ook deze inzet van dichtbij uit het net te houden.

Ook de thuisploeg wist een kans op de voorsprong te creëren. Na een prima hoge voorzet van Gyliano van Velzen kon Rosheuvel net niet bij de bal komen. Rosheuvel dacht aan een handsbal van de Rotterdamse verdediger echter floot Blom voor een duwfout van de buitenspeler van Roda JC. In de laatste minuten van deze wedstrijd kreeg ook Roda JC nog een behoorlijke kans op de overwinning. Een schot van Gyliano van Velzen werd door Jones centimeters langs het doel getikt en tot hoekschop verwerkt.

Doordat beide teams de wedstrijd in de slotfase niet naar zich toe wisten te trekken werden de punten verdeeld in Kerkrade. Eindstand Roda JC – Feyenoord: 1-1

Roda JC speelt op zaterdag 4 november haar volgende wedstrijd in de Eredivisie. Op die dag gaat de selectie van Robert Molenaar op bezoek bij Excelsior in Rotterdam. Aanvang van deze wedstrijd is om 19.45 uur.