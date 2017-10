VC Landgraaf Dames 1 pakt ruime zege op Helmondse tegenstander!

Melissa Eggen / VC Landgraaf dames 1 |

Vanmiddag ontvingen wij de dames van Polaris uit Helmond in de Baneberg. Een tegenstander die in het klassement redelijk onderaan stond, maar zeker niet onderschat moest worden.We begonnen de eerste set vol vertrouwen en strijdlust. Vastberaden en bijna foutloos, dat is wat deze set was. Er werd slim gespeeld en foutjes werden opgelost zodat daar alsnog punten uit kwamen. Laat de tegenstander maar de fouten maken dachten we. We wonnen de set dik met 25-12.

Set nummer 2, een paar wissels maar zeker niet minder strijdlust. Iedereen ging voor elke bal en de felheid in de aanval nam met elk punt toe. Fouten van de tegenstander werden direct afgestraft. We wonnen set 2 vol overtuiging met 25-16.

En daar was de gevreesde derde set weer. De ‘belangrijkste’ set als je 2-0 voorstaat. Kleine foutjes slopen in het spel en Polaris profiteerde hiervan. Even koppie erbij houden dus en opnieuw ons eigen niveau spelen. Na lang vechten sleepten we de set binnen met 25-22.

Nog 1 setje en de 5 punten bleven in Landgraaf! De felheid was terug, de servicedruk was optimaal en de verdediging liep gewoon goed. Opnieuw bijna geen fouten aan onze kant wat voor de tegenstander lastig werd. Set 4 werd dik gewonnen met 25-12!

De 5 punten zijn in Landgraaf gebleven!

Volgende week nemen wij het op tegen een bekende lastige tegenstander, namelijk Ledub! We weten dat dit een goede ploeg is dus gaat het harde werken de komende week beginnen, zodat we ook in Budel kunnen laten zien wat we waard zijn!!

Op naar volgende week!

Foto’s:©Parkstadactueel/Tom de Cock , meer foto’s op deze link.