Voerendaal wint ook van Vaesrade

Op een herfstachtige zondag waar regen, zon, windstoten en bewolking elkaar afwisselden, kwam Vaesrade op bezoek om punten van ons af te snoepen. We begonnen aardig aan de wedstrijd en in de hele eerste helft werd er in feite niks weg gegeven achterin. Aan de overzijde creëerden we diverse mogelijkheden, maar het vizier stond nog niet op scherp. Kjell mikte twee vrije trappen over, Jim schoot twee keer naast, Ruben mikte over en Paul ook.

We leken met een brilstand te gaan rusten, maar vlak voor het rustsignaal kwam Michel na een afgeslagen bal goed naar binnen en hij schoot hard en gemikt in de korte hoek binnen: 1-0. Direct na rust lagen er veel ruimtes, maar andermaal duurde het even voordat we scherp waren. Enkele voorzetten waren net niet nauwkeurig genoeg en zo liet de tweede nog even op zich wachten. Na een uurtje viel hij uiteindelijk toch. Ruben ving een afgeslagen bal op, werd nog behoorlijk vastgehouden maar prikte de bal beheerst in de hoek achter de keeper: 2-0.

Hierna kwamen er diverse mogelijkheden voor meer, maar een super voorzet van Kjell schoot bij Michel over de voet, een aantal schoten van Paul gingen over of werden gekeerd en Kay kopte een corner in vrije positie over. Zo bleef het lange tijd redelijk spannend, want Vaesrade kreeg toch nog enkele mogelijkheden. Waar iedereen buitenspel zag maar de scheidsrechter de situatie anders beoordeelde, leek Freek geslagen maar de bal werd naast gelopen. Uiteindelijk noteerde de uitploeg 1 schot op doel, maar die was eenvoudig voor Freek. Ondanks dat we zelf niet meer scoorden wonnen we dus vrij gecontroleerd met 2-0.

Volgende week Wijnandia, dé topper vooralsnog tussen twee ploegen met 18 uit 6.

Tekst: RKVV Voerendaal

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock