Abdissenbosch pakt 3 punten tegen concurrent KCC 13 !!

Redactie van Parkstadactueel |

Abdissenbosch wist wat het doel van de dag was, namelijk 3 punten pakken tegen KCC13 om een aansluiting te behouden bij de bovenste regionen. Vorige week lieten de mannen van Abdissenbosch zich 2 hele dure punten afpakken in de laatste minuut tegen RKSVB.

SV Abdissenbosch kwam goed uit de startblokken. Het waren de zwart-witte die de boventoon voerden en de zaakjes goed voor elkaar hadden. Abdissenbosch nam het voortouw en werd meerdere keren gevaarlijk. Een goed keepende doelman Nigel Otten (vorig jaar nog spits) van KCC zorgde er keer op keer voor dat zijn doel leeg bleef. Abdissenbosch bleef echter aandringen en kreeg terecht zijn verdiende doelpunt. Het was Marvin Velting die in de 15e minuut scoorde. Velting was alert voor het doel van KCC en kopte de bal binnen. Abdissenbosch hield de regie in handen.

Opnieuw was het aan Nigel Otten te danken dat het doel van KCC schoon bleef. In de 34e minuut werd in de zestien van KCC onderuit gehaald door een verdediger van KCC. De goed fluitende scheidsrechter R. van Helden kon niks anders dan een penalty geven aan Abdissenbosch. Het was Remco Mohnen, vorig jaar nog speler van KCC, die achter de bal ging staan. Mohnen schoot richter de linker driehoek. Weer was het Nigel Otten die de penalty op onmogelijke wijze uit het doel heeft gehouden. KCC ontsnapte aan een grotere achterstand. In de 45e minuut was het wel raak. Het waren Dylan Luit en Ronchau van Hardefeld die voor de afvallende bal gingen. Van Hardefeld bracht de score op 2-0 en hiermee ging Abdissenbosch verdiend de kleedkamer.

In de tweede helft kwam KCC goed uit de kleedkamer. In de 49e minuut was het raak voor de mannen van Roger van Eijk. De stand werd teruggebracht op 2-1. Abdissenbosch herpakte zich hierna en kreeg kans op kans, maar beloonde zichzelf niet. Pascal Gotje werd nog een keer gevaarlijk voor het doel van Abdissenbosch, maar een goed uit verdedigende Bjorn Stinski voorkwam een doelpunt voor KCC. KCC was de mindere in deze wedstrijd en komt er dankzij de uitstekende keepende Nigel Otten met een 2-1 vanaf. De 3 punten zijn terecht op sportpark de Lelie gebleven.

Na de wedstrijd spraken we met trainer Henk Stawenga van Abdissenbosch: ”We begonnen goed, wat ik in de wedstrijdbespreking had aangegeven kwam ook uit. Ik had KCC13 zelf geanalyseerd tegen Havantia. Ik wist waar hun zwakke punten lagen, maar ook hun sterke punten met Pascal Gotje heb je ervaring in je ploeg. Hij is een sluwe vos ! De tweede helft was van onze kant minder. Uiteindelijk herpakten we ons. Ik denk als trainer dat ik mijn jongens een compliment moet geven! Ze hebben de taken uitgevoerd wat ik ze mee heb gegeven. Ze hebben er alles aan gedaan om een mooi resultaat te behalen. Het enige verwijt dat ik kan maken naar mijn ploeg is dat wij onszelf niet hebben beloont met meer doelpunten. We hebben terecht de 3 punten thuis gehouden vandaag en we blijven in de race bij de bovenste ploegen.”

Tekst SV Abdissenbosch en Foto’s®Kirsten Caenen