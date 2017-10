Hack4SmartServices Hackathon populair bij internationale studenten

Redactie Parkstadactueel |

Ruim 60 (inter)nationale studenten, young professionals en experts namen deel aan Inspirational Event, de officiële aftrap van de ‘Hack4SmartServices’ Hackathon op 24, 25 en 26 november 2017.

Op de Brightlands Smart Services Campus vond op donderdag 26 oktober het inspiratie event plaats van de hackathon die in het weekend van 24 t/m 26 november 2017 wordt georganiseerd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Ruim 60 (inter)nationale young professionals, experts en studenten van o.a. Universiteit Maastricht, UC Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit van Luik, Universiteit van Antwerpen, RWTH Aachen, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Fontys lieten zich inspireren en informeren over deelname aan de hackathon. Het thema van de hackathon is mobiliteit als een (slimme) dienst.

48 uurs marathon

Een hackathon is een ‘uitvinding marathon’ rondom bepaalde onderwerpen, ‘challenges’ genoemd. Marc de Vreede van BeMyApp legt uit: “Tijdens de hackathon denken deelnemers na over oplossingen voor uitdagende en complexe problemen. Die oplossing wordt gezocht met behulp van technologie. Deelnemers worden gedurende het hele weekend geholpen door coaches met diverse kennisgebieden zoals het toepassen van slimme technologie, experimenten opstellen, data analyseren, algoritmen opbouwen en het schrijven en pitchen van een businessplan. En dat alles binnen 48 uur.”

Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus vult aan: “Een hackathon is een ideale manier om innovatie te forceren en talent aan te trekken. Ik ben dan ook zeer verheugd over het grote aantal internationale studenten dat interesse toont in de hackathon. De beste teams zullen ook na de hackathon ondersteund worden en wellicht een startup beginnen. De vorige editie van de hackathon (afgelopen mei) was met 85 hackers, 33 coaches en 6 juryleden de grootste hackathon in Limburg tot dan toe. We verwachten deze aantallen in november te overtreffen.”

Initiatiefnemers

De hackathon is een initiatief van de Provincie Limburg en de Brightlands Smart Services Campus (mede in het kader van Techruption) in samenwerking met BeMyApp. Het thema van de hackathon is ‘Mobility as a Service’. Provincie Limburg, Trendsportal, Centraal Bureau voor de Statistiek en Q-Park zijn als track sponsor verbonden aan de verschillende uitdagingen. De deelnemers worden in hun uitdagingen bijgestaan door experts van grote partijen zoals Accenture, Conclusion en de track sponsors. Naast experimenteren en het opdoen van ervaring, zijn er mooie prijzen te winnen, waaronder geldprijzen, hightech gadgets en coaching vouchers.

Inschrijven kan nog. Voor meer informatie: www.hack4smartservices.com

De Brightlands Smart Services Campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit 4 campussen en waar wetenschappers, ondernemers, studenten en investeerders samenwerken aan de grand challenges op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De Brightlands Smart Services Campus richt zich hierbij primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten. Founding fathers van de campus zijn APG, Maastricht University en de Provincie Limburg

