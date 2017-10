HOENSBROEK LOOPT TEGEN GEFLATTEERDE NEDERLAAG AAN

Ercan Erbas/FC Hoensbroek |

FC Hoensbroek heeft aan de zege van vorige week geen goed vervolg kunnen geven. In eigen huis ging het ruim, maar geflatteerd ten onder met 1-4 tegen ZSV.

De thuisploeg had al na tien minuten spelen op voorsprong kunnen staan. Oog in oog met ZSV-goalie Vaneker wist Robin Faassen echter niet scoren te komen. Aan de overkant was het Davy Althuizen namens ZSV, die in dezelfde minuut van dichtbij hoog over schoot. Na ruim een kwartier spelen kwam Swen Cornelissen een teenlengte te kort om een prima bal van Melvin Senden voor FC Hoensbroek binnen te tikken.

Halverwege de eerste helft was er wel de voorsprong voor de gastenploeg uit het Deurnese Zeilberg. Erwin van den Broek werd geen strobreed in de weg gelegd en zette met een prima geplaatst schot zijn ploeg op een 0-1 voorsprong. Met nog iets minder dan een kwartier op de klok was FC Hoensbroek dicht bij de gelijkmaker. Op aangeven van Robin Faassen kwam Glenn Biesmans net een stap te laat, om voor de gelijkmaker te zorgen. Maar ook ZSV was nog voor de thee dicht bij een treffer. Maar een dot van een kans was niet aan Dirk Verlijsdonk besteed.

Onmiddellijk na de pauze was er wederom een prima kans voor ZSV. Hoensbroek-doelman Kay van Eijk was echter goed bij de les en pareerde het geplaatste schot van Koen Kuunders prima. Een minuut later had wel de gelijkmaker voor FC Hoensbroek op het scorebord moeten staan. Maar ook Glenn Biesmans zag zijn prima kans in rook op gaan.

Na ruim een kwartier in de tweede heft was het wederom Kay van Eijk, die zijn ploeg nog in de race hield. Nu maakte hij een inzet van Erwin van den Broek vakkundig onschadelijk. Niet veel later besloot Hoensbroek- trainer Roger André in te grijpen en bracht met Brian Vroomen een aanvallende wissel binnen de lijnen. En amper drie minuten binnen de lijnen bekroonde diezelfde Vroomen zijn invalbeurt met een doelpunt. Glenn Biesmans verlengde prima met het hoofd, waarna Brian Vroom er als de kippen bij was, om de 1-1 binnen te tikken.

ZSV leek nu even van slag en FC Hoensbroek ging op zoek naar de overwinning. Toch waren het de gasten, die wederom op voorsprong kwamen. Miscommunicatie tussen Pascal L’Abee en Kay van Eijk werd door ZSV-aanvoerder Kuunders genadeloos afgestraft: 1-2. Het zou uiteindelijk de definitieve genadeklap blijken. Dat ZSV in de laatste minuten via tweemaal Ron Verlijsdonk nog verder uitliep naar 1-4 was slechts voor de statistieken.

Scoreverloop: 23e min. 0-1 Erwin van den Broek, 74e min. 1-1 Brian Vroomen, 81e min. 1-2 Koen Kuunders, 90e min. 1-3 Ron Verlijsdonk en 90+1e min. 1-4 Ron Verlijsdonk.

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock