Gloria Spijkers/VC Heerlen |

Hornerhof/HCC DS3 – VC Heerlen DS1

Zaterdagavond vertrokken we gezamenlijk met 9 man richting Horn. Om 19:00 stond in Horn de uitwedstrijd Hornerhof/HCC DS3 tegen VC Heerlen DS1 op het programma. HCC staat qua puntenaantal in de middenmoot. Hieruit konden we opmaken dat er zaterdagavond wederom kansen waren om onze eerste puntjes binnen te halen.

We begonnen rommelig, kregen de pass niet onder controle, waardoor we een aantal punten achter kwamen te staan. In het midden van de eerste set knokte we ons knap terug, maar gaven daarna de set weer weg. De drie volgende sets waren vergelijkbaar met de eerste set, in het begin kregen we de pass niet onder controle. De middenmoot van de set knokte we ons knap terug en lieten daarna de set weer lopen. Setstanden: 25-15, 25-15, 25-14, 25-16.

Lichtelijk teleurgesteld naar huis, we hadden veel meer uit deze wedstrijd kunnen halen. Komende zaterdag hebben we rust, we spelen 11 november om 18:00 in Nederweert. De komende twee weken dus weer flink aan de bak, om VC Fortutas DS1 flink weerstand te bieden.

Archieffoto®Parkstadactueel/Lucho Carreno