Stempassen referendum verspreid

Redactie Parkstadactueel |

De stempassen voor het gemeentelijk referendum van 22 november en de flyer met uitleg worden verspreid binnen Landgraaf. Uiterlijk 8 november heeft iedere stemgerechtige in Landgraaf deze stempas in de bus. Bewaar deze stempas goed, want die heeft u straks nodig om uw stem uit te kunnen brengen. En vergeet op 22 november ook uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs niet.

Mocht u na 8 november geen stempas hebben ontvangen en wél stemgerechtigd zijn, meld u dan bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Bezoekadres: Sweelinckplein 1. Telefonisch bereikbaar via nummer 14 045.

Tekst en uitleg over het referendum en uiteraard ook veel praktische informatie om op 22 november te laten horen hoe u over de toekomst van Landgraaf denkt, treft u aan bij Referendum 22 november 2017.

Bron en foto: gemeente Landgraaf