SV Brunssum troeft KVC Oranje af

Werner Nijssen /KVC ORANJE |

KVC Oranje is in Brunssum tegen de eerste nederlaag van het seizoen 2017-2018 opgelopen. Thuisclub SV Brunssum had pas vier punten op de teller. Succes in de vorm van een overwinning was dus broodnodig voor de ploeg van trainer Dennis Visser. Dat succes kwam er. Na een enerverende pot voetbal, met alle ingrediënten die voetbal aantrekkelijk kunnen maken, werd KVC Oranje afgetroefd en kwam als eindstand 4-3 op het wedstrijdformulier terecht.

KVC Oranje had vóór aanvang van het duel pas twee verliespunten. Dat was dus een stuk beter dan SV Brunssum. In het begin van het duel leek dat beeld bevestiging te krijgen in de score. Al na twee minuten lag de 0-1 achter thuisclubgoalie Timothy Hamilton. Uit een hoekschop van Joey Niesters vanaf links kopte Martijn Sangen, geheel vrijstaand, van dichtbij raak. Na die treffer leek het er enige tijd op dat de bezoekers richting een eenvoudige overwinning zouden gaan. De combinaties richting het doel van Hamilton volgden elkaar in rap tempo op, de kansen ook. Maar de paal, tot twee keer toe, een fraaie redding van de keeper op een inzet van Mitch Flecken en een tikkeltje geluk hielden SV Brunssum in de wedstrijd.

Naarmate het duel vorderde kwam de thuisclub beter in haar spel. Dat gebeurde op basis van een flinke portie inzet. Trainer Dennis Visser: ,,We wisten da we KVC Oranje niet moeten laten voetballen. De ploeg beschikt over heel veel technisch vermogen. Dat moet je proberen te neutraliseren en dat is ons gelukt.” De trainer had het goed gezien. KVC Oranje liet zich door de felheid van de thuisclub in het veld en invloeden van buitenaf meer en meer uit het spel halen. De passing werd slechter en zeker dat gegeven was een kolfje naar de hand van de thuisclub. Na ruim een kwartier werd het 1-1. Een rake kopbal van Mike Stam na een hoekschop van Danny Jeurissen was KVC-keeper Frederik Garms te machtig. Weer een kwartier later was het opnieuw raak. Danny Jeurissen mikte een vrije trap over de gastenmuur richting linker benedenhoek. Garms redde in eerste instantie, maar in de rebound schoot Calvin Rómer uit een moeilijke hoek de 2-1 tegen het net. Op slag van rust kreeg KVC Oranje de kans om langszij te komen. Niels Lanckohr werd door doelman Timothy Hamilton in de zestien onderuit gehaald en scheidsrechter Jacques Dings wees naar de stip. Martijn Sangen liet de kans onbenut. Hij schoot naast.

Kort na de thee kwam de gelijkmaker er toch. Joey Niesters tekende ervoor, na een presentje van de thuisclubverdediging: 2-2. Nu zal het nog goed komen, dacht men bij KVC Oranje, maar het liep anders. Volkomen onnodig balverlies op het middenveld bracht Martijn Coelingh in balbezit. De aalvlugge thuisclubaanvaller slalomde langs een tweetal tegenstanders en schoof de 3-2 binnen. Nog één keer kwam KVC Oranje terug, weer met een doelpunt van Joey Niesters, nu na een assist van Niels Lanckohr: 3-3.

Na die treffer waren Niels Lanckohr en Mitchel Flecken dicht bij de 3-4. Zij hadden geen geluk in de afronding. Geluk had wel KVC-er Ruud Vanhauten, die bijna een wereldgoal maakte, maar dan wel aan de verkeerde kant. Frederik Garms voorkwam met een fraaie redding vooralsnog onheil. In de slotminuut mis hij zich toch nog gewonnen geven, toen Danny Jeurissen een vrije trap langs de oranje-witte muur in de open gelaten hoek mikte. De keeper kwam er wel nog met de vingertoppen bij, maar onvoldoende: 4-3.

Archieffoto®Parkstadactueel/Lucho Carreno