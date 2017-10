SV Hulsberg pakt de winst met 10 man tegen RKHSV

SV Hulsberg |

Na de mooie overwinning verleden week in Amby werd er met vertrouwen vooruit gekeken naar het treffen met RKHSV. De ploeg uit Heugem bleek de afgelopen seizoenen echter een geduchte tegenstander. Vorig seizoen werd er zowel gewonnen als verloren van de Maastrichtse ploeg.

Ook vandaag blijkt Heugem een stugge tegenstander. De bezoekers spelen verzorgd voetbal en bezitten veel fysieke duel kracht. De eerste kans is voor Hulsberg als Sven Gardeniers in de 7e minuut vanaf links naar binnen snijdt en met rechts op doel schiet. Keeper Verheijden voorkomt een vroege voorsprong. Vijf minuten later de eerste kans voor de bezoekers. Jack Swildens kopt naast. De bezoekers blijven de betere ploeg en er komen kansen voor Mark Filippo en Emiel Cauberg. Tien minuten voor rust gaat een schot van Dion Branje namens de thuisploeg rakelings over en als op slag van rust de wederom uitstekend keepende Joeri Schouten een kopbal van Niels Bastiaens over de lat tikt gaan we met een 0-0 stand rusten.

Na rust is Hulsberg gevaarlijk als Timo Valentijn het 16 metergebied insnijdt waar hij Ray Kremer net niet bereikt. De afvallende bal wordt opgepikt door Peter Bertram die binnen het strafschopgebied lijkt te worden aangetikt. Scheidsrechter Peeters ziet er echter geen strafschop in. Ook in het begin van de tweede helft is Heugem de bovenliggende partij. Kansen zijn er voor Ramzi Sahtout, die vrij voor doel mist, en wederom Filippo en Cauberg. Bastiaens is ook dicht bij de openingstreffer, maar “man of the match” Joeri Schouten redt andermaal.

In de 65e minuut komt Hulsberg, tegen de verhouding in, op voorsprong. De Heugemse verdediging ziet er niet solide uit als de bal via Timo Valentijn en Ray Kremer bij Dion Branje belandt, die bekwaam afrondt. Vijf minuten later mag Ray Kremer inrukken na twee keer geel en moet Hulsberg met 10 man verder. Joeri Schouten houdt de thuisploeg wederom op de been met prima reddingen op kansen voor Filippo. De gelijkmaker hangt echter in de lucht en valt uiteindelijk via invaller Raoul Beckers.

Vanaf dat moment lijkt Hulsberg zich te realiseren dat er een tandje bij moet en dat er ook met 10 man mogelijkheden zijn. Tim Blanken schiet rakelings over en ook een corner van Remco Packbier is gevaarlijk. Hulsberg komt wederom op voorsprong als een vrije trap caramboleert tussen invaller Luuk Huijts en Peter Bertram. De laatste claimt het doelpunt. Drie minuten later onderschept Huijts een aanval en speelt direct op de snelle Timo Valentijn. Oog in oog met keeper Verheijden scoort hij de verlossende 3-1.

In blessuretijd zeilt een vrije trap van Remco Packbier zomaar langs alles en iedereen, inclusief keeper Verheijden, en wordt de eindstand zo op 4-1 bepaald. Een op papier uitstekende, ruime overwinning tegen het stugge RKHSV. Eerlijkheidshalve mag ook gezegd worden dat de uitslag geflatteerd is. Te veel persoonlijke duels gingen vandaag verloren en er waren weinig vloeiende combinaties te zien, zoals die er tegen RKASV wel waren. Echter ook zulke wedstrijden komen in een seizoen voorbij en dan is het verdomd lekker dan wel de drie punten te kunnen bij schrijven. Hulsberg sluit hierdoor aan bij de brede subtop en staat voorlopig vijfde. Zondag gaat de ploeg op bezoek bij Jekerdal, dat hetzelfde aantal punten heeft en één plaatsje lager staat.

Tekst: SV Hulsberg

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock