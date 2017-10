Totale off-day Bekkerveld

Tom Pouls/Bekkerveld |

Gisteren stond de uitwedstrijd tegen de Valk uit Valkenswaard op het programma. Tevens was het de verjaardag van trainer Cooky Voorn, hopelijk kon Bekkerveld hem 3 punten cadeau geven.

De bedoeling was dat de blauw-witte zebra’s de aansluiting met de top zou behouden. Dus er moest gewonnen worden. De start was van beide kanten afwachtend. Bekkerveld had het lastig met de lopende mensen bij de Valk, al snel bleek dat De Valk een beter team had dan dat de stand zou vermoeden. De Valk kwam na amper 10 minuten vrij voor keeper Rik Klyn. Rik redde knap en behoedde Bekkerveld voor een achterstand. Hoewel Bekkerveld een overwicht had, leidde dit tot amper kansen. Een kopbal van Joep op de Kamp en een vlammend schot van Thommie Vluggen waren aan Bekkerveld de hoogtepunten in de eerste helft.

In de tweede helft begon Bekkerveld feller en drukte De Valk terug op eigen helft. Dit leidde tot een handvol grote kansen. Met name Thommie Vluggen en Yarin Meessen kwamen in kansrijke positie, echter helaas wisten ze het net niet te vinden.

Na een uur spelen leidde balverlies op het middenveld de 1-0 voor de Valk in. Een voorzet vanaf de linkerkant werd door Joep nog weggewerkt, echter op de zestien stond De Valk klaar om met een uithaal de 1-0 voorsprong op het scorebord te zetten.

Bekkerveld was zichtbaar aangeslagen, er werd hard gewerkt maar we kwamen er amper doorheen. Cooky ging alles of niets spelen en stuurde 10 minuten voor tijd Joep erbij in de spits. Ook dit leverde niet het gewenste resultaat op. In de allerlaatste seconden kwam de Valk na een snelle uitval een op een met keeper Rik. Rik was kansloos en de prima leidende scheidsrechter floot direct af. Een totale off-day, met als gevolg een terechte nederlaag, welke absoluut niet had gehoeven.

De achterstand op de top blijft echter 3 punten.

Volgende week in de thuiswedstrijd tegen Susteren zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden om de punten in eigen huis te houden.

Foto vv De Valk