UOW ’02 speelt gelijk in een matige Landgraafse derby!

Bert Wassen, UOW ‘02 |

Ja, er was veel wind, het speelveld was hobbelig, het gras was veel te hoog, de bal wou maar niet rollen. Een derby, die bij spelers en toeschouwers bol staat van de spanning en UOW ’02 wekte door de grote uitzege bij RKVVM ook extra verwachtingen op. UOW ’02 is een jong, eigenwijs en ambitieus team en bij “jong” hoort ook fouten maken, vallen en opstaan. Een fout moet het begin zijn van nieuw succes!

Maar oh oh, wat ging er veel mis bij beide teams. SVN hanteerde veel de lange bal op hun snelle buitenspelers en dat leverde al direct in de 1e minuut een scoringskans op voor Jesper Braad na een misstap in de defensie van UOW ’02. In de beginfase ging het spel bij beide teams op en neer zonder dat er echte scoringskansen waren. UOW ’02 probeerde ondanks het slechte veld toch door middel van snelle combinaties de spitsen te bereiken, maar de meeste aanvallen stranden al ruim voor de 16 meter lijn. SVN kwam ook niet verder dan een afstandsschot van Raul Erkens, dat ruim over het doel van Kenny Eggen ging. Enkele minuten voor de rust was het Robbert van Esburg, die matig verdedigen van UOW ’02 afstrafte en de 1-0 scoorde.

De 2e helft, met Sander Offermans voor Daniël Karsten bij UOW ‘02, was net begonnen of Mitchell Mertens scoorde al de 2-0 voor SVN. Het voetbal was ook nu bij beide teams niet al te best en door de achterstand moest UOW ’02 steeds meer risico’s gaan nemen en kreeg SVN steeds meer ruimte om de wedstrijd te beslissen. Een lobje van Raul Erkens ging over het doel van Kenny Eggen en een afstandsschot van Jelle Kösters ging ruim over het doel van Tim Mohnen. Na de wissels bij UOW ’02 , Lars Peters voor Mike Conjaerts en Dennis Systermans voor Joeri Pelzer, werd in de eindfase de druk op het SVN doel steeds groter. Na een goed schot van Jelle Kösters kon keeper Tim Mohnen de bal slechts wegstompen en benutte de goed meegelopen Michel Briels dit buitenkansje 2-1. Zou er dan toch nog meer in zitten? De spelers van UOW ’02 wilden met man en macht de gelijkmaker forceren. Ronald Geuskens sleurde al de hele wedstrijd. Een vrije trap van Rob Schneider trof deze keer geen doel. SVN doelman Tim Mohnen trachtte nog wat tijd te winnen door heel langzaam bij de cornervlag de bal te gaan ophalen. Maar dit mocht niet baten. In de allerlaatste minuut was het dan toch nog raak. Slecht uitverdedigen bij SVN bracht de bal voor de voeten van Lars Peters, die dit kadootje dankbaar accepteerde, en via de binnenkant van de paal de 2-2 scoorde. Heel UOW ’02 blij, SVN moest de domper verwerken en de scheidsrechter floot meteen voor het einde van de wedtrijd.

Zo eindigde een matige Landgraafse derby onbeslist en steelt UOW ’02 een niet meer verwacht puntje. Nu wachten de moeilijke thuiswedstrijden tegen de Maastrichtse teams Leonidas en Heer en is dit gelijkspel op basis van een goede mentale instelling een opsteker voor deze wedstrijden.

39e min.: 1-0 Robbert van Esburg 47e min.: 2-0 Mitchell Mertens

83e min.: 2-1 Michel Briels 90e min.: 2-2 Lars Peters

Foto’s: Parkstadactueel/Tom de Cock voor meer foto’s op deze link.