Weltania pakt de draad weer op

Na de nederlaag tegen Sporting Heerlen van afgelopen week, was de uitwedstrijd tegen Leonidas een belangrijk duel. Verliezen zou betekenen dat zicht op de top zou worden ingeruild voor de staart van de middenmoot. Natuurgras, wind en regen maakten het er niet gemakkelijker op.

Weltania startte geconcentreerd en met veel druk op de Leonidas verdediging. Dat leidde in de 7e minuut al tot de openingstreffer. Sebastiaan van Middegaal speelde zich handig vrij en zijn geplaatste voorzet werd door Job Grooten doeltreffend afgerond. Ook hierna hield Weltania het beste van het spel maar dat leidde niet tot grote kansen.

Na het half uur kreeg Leonidas meer vat op de wedstrijd en kwam enkele keren dreigend voor doelman Kevin Leenders. Een snelle counter leverde echter het tweede Weltania doelpunt op. Sander Theunissen zette de aanval op en Sjors van Velzen tikte bij de eerste paal bekwaam binnen. Drie minuten later was de spanning echter weer volledig terug toen Yves Custers met een geplaatste boogbal doel trof.

Na de thee ontspon zich een open wedstrijd met over en weer enkele doelkansen, voornamelijk uit spelhervattingen. Na een kwartier ontsnapte Sebastiaan van Middegaal aan de buitenspelvel en uit zijn afgemeten voorzet scoorde Sjors van Velzen de 1 – 3. De wedstrijd leek daarna voor Weltania op een gecontroleerde manier naar het einde te lopen maar het team moest in de 90e minuut toch de 2 – 3 toestaan. Voordat Leonidas een slotoffensief kon starten, was de marge echter weer twee doelpunten. Sjors van Velzen speelde zich knap vrij en bood Loek Consten vanaf 7 meter een niet te missen kans 2 – 4. Na een stevige wedstrijd gingen de drie punten verdiend mee naar Welten.

