Dames van FC Hoensbroek de 5e overwinning in deze competitie. 

Redactie van Parkstadactueel |

Na de eerste 4 wedstrijden van deze competitie gewonnen te hebben met goed voetbal en samenspel, stond voor de dames van FC Hoensbroek zondag de wedstrijd tegen Passart/VKC VR1 op het programma. De afgelopen jaren hadden de dames het altijd moeilijk bij deze tegenstander en kun je het een echte derby noemen.

We begonnen zenuwachtig aan de wedstrijd en leden veel onnodig balverlies waardoor we niet goed aan het voetballen kwamen. Het duurde dan ook tot de 19e minuut voordat Tiffany de 0-1 binnen schoot. Vervolgens misten de dames van FC Hoensbroek tal van kansen. Audrey kan alleen op de keeper aflopen als de laatste vrouw van Passart/VKC haar aantikt en ze ten val komt. De speelster van Passart/VKC krijgt terecht de gele kaart en moet 10 minuten van het veld. Ondanks de vele voorzetten van Audrey en de rushes langs de lijn van Dionne lukt het de dames van FC Hoensbroek pas weer in de 34e en 35e minuut om te scoren. De 0-2 wordt gemaakt door Audrey en de 0-3 door Tiffany.

Dan is het rust en kunnen de dames van beide ploegen tot rust komen en kunnen de trainers hun zegje doen.

In de 2e helft weet Tiffany opnieuw snel het doel te vinden en maakt de 0-4 in de 8e minuut. Vervolgens weten de dames van FC Hoensbroek talloze kansen te missen. Het spel wordt met de minuut slordiger en chaotischer. Uit een corner en wat gerommel voor de goal van Passart/VKC weet Melissa uiteindelijk toch de 0-5 binnen te tikken. Bij Passart/VKC zijn er een aantal dames met blessures uitgevallen en staan ze nog maar met 10 man op het veld. Helaas weten de dames van FC Hoensbroek slechts 1 keer gebruik van te maken. Tiffany scoort in de 40e minuut van de 2e helft de 0-6 met een prachtige uithaal. Ondanks het slechte spel van vandaag en de talloze gemiste kansen toch een mooie overwinning

tekst Diana Rikkert-Verbeek van FC Hoensbroek VR1

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

