Dames RKHBS voor het eerst deze competitie onderuit

Voor de dames van de Heerlerbaan stond vandaag het bezoek bij koploper Rood Groen LVC op het programma; een wedstrijd die zij inmiddels al drie jaar drie jaar per jaar spelen want behalve in competitieverband komen beide ploegen elkaar ook met de regelmaat van de klok tegen in het bekertoernooi. Helaas zelden of nooit met een positief resultaat voor de roodhemden, maar de verschillen zijn telkens miniem.

Vandaag bleek de thuisclub echter met name in het eerste bedrijf een maatje te groot en de toen opgelopen schade kon niet meer gerepareerd worden in de 2e helft waardoor de zege verdient naar de thuisclub ging.Hoe was dit alles zo gekomen? Vanaf het begin was er een enorme druk van de thuisclub met name over de linkerzijde waar de kwikzilvere spits telkens Sarah opzocht en zo nu en dan ook kon passeren.Na vijf minuten was het al bijna raak maar de mislukte voorzet spatte nog uiteen op de lat. RKHBS moest terug en kon alleen hopen op een goede counter met Danielle D als eenzame frontsoldaat. De druk bleef immens en het was dan ook geen wonder dat na amper 7 minuten de bal al in het netje lag; wederom was het de zeer goede linkerspits die naar binnen trok en een hard schot afleverde dat door Imke maar ten dele gekeerd kon worden, waarna de rebound ook “flying Dutchman” Uschi op de lijn te machtig was.

RKHBS voetbalde niet slecht maar Rood Groen LVC was gewoon even sneller, meer balvast, en daadkrachtiger. Na 12 minuten nam de zeer warrige leidende scheidsrechter een zeer vreemde beslissing door vanaf een meter of 30 te bepalen of een afstandsschot dat via de lat en de rug van Imke wel of niet over de doellijn verdween tot doelpunt te bevorderen. De onpartijdige grensrechter van de uit club (zijn naam is me even ontschoten) stond echter veel beter gepositioneerd en zei dat er geen sprake van een doelpunt was; en hoera de scheids keurde de goal niet toe. RKHBS ontsnapte maar het bleek uitstel van executie want na 20 minuten was er een corner van Rood Groen LVC die hoog voor de goal geslingerd werd en als dan werkelijk niemand mee springt dan is het een klein kunstje voor de aanvaller die wel mee springt om de bal binnen te koppen.

Een 2-0 achterstand na 20 minuten en een afstraffing dreigde maar dan komt de veerkracht en instelling van RKHBS toch naar boven; tot hier en niet verder! Kansjes waren er nog wel voor de thuisclub maar de storm was nu wel wat geluwd en zo kon RKHBS ook aan voetballen beginnen. Sharon schoof een positie door en kwam wat verder van de goal te spelen en in combinatie met Suus S en Danielle D leverde dat vlak voor rust een mooie schietkans op maar de keepster bracht redding. RKHBS speelde nu gewoon goed mee en had alle pech van de wereld toen de scheidsrechter om volstrekt onduidelijke redenen het spel stillegde terwijl Suus op het punt stond om het doel onder vuur te nemen.

Zijn commentaar was “er ligt iemand geblesseerd in de zestien” ; waarschijnlijk kent de beste man de regels niet want er was amper sprake van een blessure laat staan hoofdletsel. Er werd ons gewoon een scoringspoging ontnomen. Daarna maakte hij zich nog meer belachelijk door niet gewoon een scheidsrechtersbal te geven maar de bal gewoon aan de thuisclub die de bal dan maar moest teruggeven aan RKHBS!!!!! Stel je voor: RKHBS heeft de bal en wordt deze gewoon afgenomen door de scheids, zeer aparte regel.

Het team was behoorlijk pissig over deze beslissing maar ook op elkaar waardoor er wat dames over de rooie waren. Op een rustige toon werd dit in de pauze rechtgezet; geen verwijten naar elkaar maar gewoon proberen er een goede tweede helft van te maken met goed voetbal. Na maandenlang blessureleed maakte Cynthia haar rentree ten koste van Ella terwijl Patty de geblesseerde Sarah kwam vervangen. De laatste vijftien minuten van de eerste helft waren al voor RKHBS en deze vorm trokken de dames ook door in het 2e bedrijf. Duels werden nu wel gewonnen, en passes kwamen ook veel meer aan. Vlak na het begin was er een knappe combinatie tussen Suus S en Danielle D maar net niet met voldoende overtuiging afronden, een beetje pech en een woud van LVC benen voorkwamen de aansluitingstreffer. Daarna verzandde het duel in een status quo duel waarbij beide ploegen elkaar volledig in evenwicht hielden zonder grote kansen te creëren.

Toch werd hier duidelijk dat beide ploegen op het einde van de competitie hoog zullen eindigen want er werd heel aardig gevoetbald.Na 67 minuten besloot de scheidsrechter weer eens iets te doen dat nergens in een spelregel boekje staat; na een potje vrij worstelen tussen de spits van de thuisclub en Uschi rukte eerstgenoemde zichzelf los en maakte hierbij een duidelijke slaande beweging naar Uschi die hier een kapotte lip aan over hield. De scheidsrechter ziet het en geeft vervolgens een gele kaart aan de spits; op de vraag waarom een gele kaart gaf deze man het antwoord dat hij een slag gezien gehad.

In de volksmond is dit dan een rode kaart maar ja “eigen huis eigen regels” zullen we maar zeggen. Tien minuten een mannetje meer op het veld maar helaas leidde dit niet tot nieuwe kansen waardoor het duel op een 2-0 zege voor de thuisclub leek af te stevenen maar vlak voor tijd frommelde de linksbuiten zich met veel geluk langs de, voor Sammiejj ingevallen Sarah en schoot de bal tergend langzaam binnen. Vanaf de aftrap kwam Danielle D hierna volledig vrij voor de keepster maar met meer geluk dan wijsheid wist de keepster haar van scoren af te houden zodat de, zeker gezien het spelbeeld van de tweede helft, verdiende eretreffer uitbleef en er een geflatteerde 3-0 nederlaag op het bord kwam.Een zege die volledig verdient is, maar de inzet, wilskracht en doorzettingsvermogen van RKHBS in de tweede helft geeft genoeg aanknopingspunten voor meer punten in deze competitie.

Volgende week is het team vrij; gelukkig maar want anders was er een probleem geweest om op zondagochtend een representatief team op de been te krijgen na een bezoek van vele speelsters en leiding….aan de 90-ies party in het MECC…….

Foto®Gabriella Loo