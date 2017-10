Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Vallino-Ravetta – Meijs uit Merkelbeek

Redactie Parkstadactueel |

Op zaterdag 28 oktober 2017 sloot Vocaal totaal het festivaljaar ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan af met een concert in Schouwburg de Domijnen in Sittard.

Na afloop van het concert wachtte de directeur van zanginstituut Vocaal totaal, mevrouw Annemie Vallino-Ravetta – Meijs (64 jaar) uit Merkelbeek een bijzondere verrassing.

Bij deze bijzondere gelegenheid werd zij geëerd met de Koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De eer om namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het lintje te mogen opspelden, viel te beurt aan de beschermheer van Vocaal totaal, burgemeester Berry Link (van Geldrop-Mierlo).

Mevrouw Vallino-Ravetta – Meijs is iemand die graag mensen om zich heen wil verbinden. Van jong tot oud, ze daagt iedereen uit het beste uit zichzelf te halen. Iets dat, niet in de laatste plaats, ook op haar zelf van toepassing is. Naast haar functie van directeur van Vocaal totaal, een rol die zij met verve vervult, is zij rotarian van de Rotary Club Brunssum-Onderbanken, bestuurslid en mede-oprichter van de vereniging van Vrienden van het Clemensdomein en artistiek coördinator bij Stichting Muziekprojecten Concorsio Manuel Garcia in Merkelbeek.

Bron: gemeente Onderbanken

Archieffoto:©Parkstadactueel/Lucho Carreno