Maastrichtse Sint Servaasbrug op nieuwe euromunten

Redactie van Parkstadactueel |

Gouverneur Theo Bovens en burgemeester Annemarie Penn-te Strake hebben gisteren in Maastricht symbolisch Nederlandse #euromunten geslagen waarop een afbeelding staat van de Sint Servaasbrug in Maastricht. De nieuwe muntmeester van KoninklijkeNederlandseMunt, Stephan Satijn, heeft gekozen voor de brug uit zijn geboortestad omdat die de rol van de muntmeester als bruggenbouwer symboliseert.

Bovendien is met het #Verdrag van Maastricht uit 1992 de basis gelegd voor de komst van de euro in 2002.

Een deel van de munten, waarschijnlijk de stuiver en de 2-euromunt, komt volgend jaar in omloop.

Munten hebben niet alleen een muntteken, maar ook een muntmeestersteken. Dat is al de regel sinds 1816. Muntmeesters mogen na hun aantreden zelf een teken kiezen dat op nieuwe munten komt.

Foto’s Provincie Limburg en ®Parkstadactueel/Lucho Carreno