Passart-VKC verliest wedstrijd tegen RKHBS in blessure tijd eerste helft.

Theo van der Kort/Passart-VKC |

De eerste helft was RKHBS heer en meester tegen het onrustig spelend Passart-VKC.

Na drie keer hetzelfde ingestudeerd patroon, was het raak. Een bal over de verdediging heen,over links,geen goede rugdekking en een droog schot vanaf 7 meter. Bij de eerste aanval van deze drie keren zag onze grens, Louis Kielbasa, het goed en vlagde terecht voor buitenspel. Dit werd ook meteen gehonoreerd door scheidsrechter dhr. De Haan, De tweede keer was het een goede save van Kelvin Roolant, echter drie keer is scheepsrecht. De derde keer was het ook Kelvin Roolant teveel, 1-0 voor RKHBS. Op dat moment terecht, dit aangezien Passart-VKC veel te onrustig was, het middenveld wist niet waar het moest lopen en RKHBS maakte hier dankbaar gebruik van. Uit een afgeslagen aanval was het Michael Gijsbers die de bal oppikte en een schitterende pas gaf op Kevin Meuleners die zich niet bedacht en de 1-1 maakte.

Wie dacht dat Passart-VKC nu beter en rustiger ging spelen had het mis, het bleef onrustig en RKHBS had de ene kans na de andere. Met fortuin bleef Passart-VKC op 1-1, echter in de 7 minuten durende blessure tijd profiteerde RKHBS en scoorde twee keer en ging rusten met een comfortabele voorsprong. Na rust een iets ander spelbeeld, RKHBS ging controlerend spelen en liet Passart-VKC komen. Een snelle uitval in de 60ste minuut en het was 4-1 voor RKHBS. Voor de 4-1 had Louis weer een keer terecht voor buitenspel gevlagd anders was het al 5-1 geweest. Hierna gebeurde wat eigenlijk in het begin van de wedstrijd had moeten gebeuren. Passart-VKC ging sneller maar toch rustiger en beter spelen.

Nu was het omgedraaid. In de 70ste minuut maakte Darryl Westering er 4-2 van en er begon meer geloof te komen. De ene kans na de andere kans was nu voor Passart-VKC echter nu vond Passart-VKC een goede keeper van RKHBS op hun weg. In de laatste minuten was het en open spel, aan beide kanten kwamen nu open kansen maar niemand maakte meer een goal. Eindstand 4-2 in het voordeel van RKHBSm dit was over de hele wedstrijd gezien een terechte uitslag. Dit alles had plaatsgevonden onder een zeer goed leidende scheidsrechter dhr. De Haan.

Wat kunnen we nog positief zien, nog niet alle spelers aanwezig en dus ook een niet ingespeeld team. We moeten ook langzaam onder ogen zien dat niet alle spelers alert beginnen of niet weten hoe en waar ze moeten lopen. Verder kan een tegenstander de bal hebben zonder gevaarlijk te zijn, waarom moet dan gejaagd worden zodat er gaten vallen als we niet tegelijk jagen. Een goede jager wacht op zijn kans want hij kan dan met een schot zijn prooi doden en gaat dus niet zomaar in het wilde schieten want dan vangt hij nooit een prooi.

Er is dus nog genoeg werk aan de winkel voor Frank en Jos, ik ben wel overtuigd dat we nog voor verrassingen zullen zorgen en moeten hier naar toe werken.

Archieffoto:©Parkstadactueel/Tom de Cock