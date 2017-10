Passart/VKC VR1 – FC Hoensbroek VR1

Jan Jongen/Passart/VKC VR1 |

Zondag werd er op een kil en naderhand ook nog nat voetbalveld de derby: Passart VKC 89 – FC Hoensbroek dames gespeeld.

FC Hoensbroek is na een goede competitiestart een geduchte tegenstander geworden daar zij zich goed versterkt hebben en ook kunnen putten uit een goede jeugd afdeling van de dames.Passart VKC 89 blijft daar in tegen nog steeds putten uit een ouder en daardoor kwetsbaarder team waar enkele jongere versterkingen van HARTE welkom zijn. Binnenkort zullen er enkele dames toetreden verder waren er 3 speelsters niet aanwezig ( bijna de hele verdediging ).

Aan strijdlust is er niks op aan te merken richting de Passart VKC 89 dames, het is een hecht team waar vriendschap hoog in het vaandel staat . Over de wedstrijd is helaas alleen maar te vermelden dat FC Hoensbroek makkelijk over Passart VKC 89 heen walste 0-6 was daarom een terechte overwinning. De keepster van de dames van Passart VKC 89 Sanne Straaten zorgde met een paar goede reddingen ,dat de schade nog beperkt bleef.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno

