Redactie van Parkstadactueel |

De bibliotheek is de plaats voor ontmoeting en debat over maatschappelijke thema’s en bespreekt ‘Robotica’ in november.

Robotica en de toekomst

Het werd lang al voorspeld, maar nu komen de robots er echt in groten getale aan. Waar eindigt dit? Een zonnige toekomst of het begin van het einde van de mens?

Binnen een paar jaar zijn zelfrijdende auto’s, bezorgdrones en machines met kunstmatige intelligentie de normaalste zaak van de wereld. En dat terwijl robots in fabrieken en bedrijfsterreinen natuurlijk al tientallen jaren bestaan. Tegenwoordig worden krantenartikelen al door bots geschreven. Waar eindigt dit? In een zonnige toekomst of is dit juist het begin van het einde van de mens? Wat staat ons de komende jaren te wachten?

Film, boek, schrijversbezoek en een debat

01-11 Ik robot, cadeau van de bieb

07-11 Debat: De robots komen

14-11 Film: Ex Machina (2014)

30-11 Lezing: Ronald Giphart

Ik robot, cadeau van de bieb

Ik, robot is de geniale futuristische raamvertelling van Isaac Asimov rond de hoofdpersoon Susan Calvin, robotpsycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven. Een spannend boek met ook nog echte breinbrekers! Van 1 t/m 30 november 2017 cadeau voor leden én niet-leden van de bibliotheek.Nederland Leest

Met Nederland Leest profileert de bibliotheek zich als ultieme aanjager van het publieke debat over robotica, in alle lagen van de maatschappij.

www.nederlandleest.nl