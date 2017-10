Zaterdag 4 november ” Op de gezellige markt in Eygelshoven zal een gratis Foodwaste soep worden aangeboden.”

Redactie van Parkstadactueel |

La Saison Culinaire heeft in samenwerking met de gemeente Kerkrade het initiatief genomen om het onderwerp duurzaamheid en voedselverspilling ook bij de bezoekers van de zaterdagmarkt in Eygelshoven onder de aandacht te brengen.

Daarom zal op zaterdag 4 november een zogeheten ‘foodwaste soup’ worden bereid en aan de bezoekers van de weekmarkt worden aangeboden. “Dit uitstekend initiatief ondersteunen wij als gemeente van harte,” aldus wethouders Jo Schlangen (weekmarkten) en Tim Weijers (evenementen).

Food waste ofwel voedselverspilling is samen met het onderwerp duurzaamheid een veelbesproken onderwerp. In Nederland alleen al verspillen we ongeveer één derde van ons voedsel. Voedselverspilling is het weggooien van eten dat nog goed en eetbaar is. De redenen van voedselverspilling zijn divers. Bijvoorbeeld omdat groente niet aan de cosmetische eisen voldoet, er te strikt omgegaan wordt met houdbaarheidsdata of omdat de consument meer koopt dan hij/zij op kan eten.