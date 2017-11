Parkstad Zorgbeurs 2017 Dé zorgbeurs van Limburg!

Redactie Parkstadactueel |

Een vitaal dagje uit voor iedereen die actief bezig is met zorg, gezondheid en een gezonde levensstijl!

Op zaterdag 4 november 2017 vindt in het Parkstad Limburg Stadion de 5e en daarmee jubileumeditie plaats van de succesvolle Parkstad Zorgbeurs. De Parkstad Zorgbeurs is dé zorgbeurs van Limburg! De bezoeker wordt tijdens deze beurs op een aantrekkelijke en interactieve manier geïnformeerd over een breed aanbod van diensten en producten van meer dan honderd verschillende organisaties.

Nederland gezond en wel

Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met de ambitie om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Dit alles is te zien en te beleven tijdens de Parkstad Zorgbeurs 2017. Maar er is meer, veel meer! Ook dit jaar hebben we uit meer dan 150 aanmeldingen een selectie gemaakt. Ruim honderd bedrijven en organisaties presenteren zich aan het publiek met een breed aanbod aan diensten en producten op het gebied van gezondheid en zorg in de breedste zin van het woord.

Thema’s Parkstad Zorgbeurs

Het is een beurs voor zowel jong als oud. Er wordt aandacht besteed aan meerdere thema’s, waaronder zorg & welzijn, wellness & beauty, eten & drinken, wonen & leven en sport & leisure. Daarnaast komen onderwerpen als belangenbehartiging en leren & werken in de zorg terug.

Breed aanbod

De bezoekers van de beurs vinden er alles op het gebied van beauty & wellness, een gezonde levensstijl, voeding en gewichtscontrole, vitaliteit en persoonlijke verzorging. Ze proeven letterlijk van het goede en gezonde leven en kunnen deelnemen aan workshops en proeverijen. Ook op het gebied van wonen & leven en zorg & welzijn is het aanbod wederom groot. Van thuiszorg tot zorg wonen en van zelfredzaamheid tot zorg voor mensen met een beperking. Diverse (belangen)organisaties adviseren de bezoekers over ziekten en aandoeningen. Het thema van nu en voor de toekomst is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook daar wordt vanzelfsprekend aandacht aan besteed.

Workshops, testen en metingen

Een bezoek aan de Parkstad Zorgbeurs staat garant voor een veelzijdig, gezond en interactief dagje uit! Zo kun je tijdens de beurs presentaties en demonstraties bijwonen met uitgebreide informatie over diverse onderwerpen en actief deelnemen aan verschillende workshops, testen en metingen.

Belangenbehartiging

Patiëntenverenigingen en belangen- en vrijwilligersorganisaties geven voorlichting en steun aan mensen met een ernstige, chronische of levensbedreigende ziekte of aandoening. Het verwerken van het ziek zijn en het versterken van de mogelijkheden, de draagkracht en de onafhankelijkheid. Over hoe om te gaan met een ziekte of aandoening. Een betere kwaliteit van leven. Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij. Verschillende organisaties die zich tijdens de Parkstad Zorgbeurs presenteren geven deze hulp, advies of begeleiding.

Foto’s: Remcom