Buurtbemiddelaars gezocht in Simpelveld

Redactie Parkstadactueel |

Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om conflicten tussen buurtbewoners op te lossen. Onder het motto ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, brengen getrainde buurtbemiddelaars mensen weer met elkaar in gesprek! Ze helpen het onderlinge contact te herstellen en oplossingen voor het conflict te bedenken. Op die manier ontstaat er weer een beetje burenliefde voor elkaar.

Op zoek naar 6 bemiddelaars

Impuls is op zoek naar zes enthousiaste buurtbemiddelaars die zich op vrijwillige basis willen inzetten. Buurtbemiddeling is afwisselend en interessant werk. En het geeft voldoening. Het kost niet veel tijd, gemiddeld 5 uur per bemiddeling en twee uur voor de maandelijkse teambijeenkomst. Het aantal bemiddelingen en de werktijden bepaalt u zelf.

Wat moet een bemiddelaar kunnen?

Er zijn geen opleidingseisen voor mensen die buurtbemiddelaar willen worden. Het is belangrijk dat u enthousiast bent, goed kunt luisteren en een neutrale en onpartijdige houding heeft. U benadert mensen op een open en positieve manier.

Eigen training

Alle bemiddelaars krijgen een training en hebben elke zes weken een teambijeenkomst. Ook mediators zijn welkom om te reageren.

Meer info

Heeft u interesse? Neem dan contact op met welzijnsorganisatie Impuls, met Sylvia Nievelstein, projectleider Buurtbemiddeling Simpelveld voor een oriënterend gesprek, tel. 045 545 63 51 of buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl

Bron: gemeente Simpelveld

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock