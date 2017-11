Gezocht: eigenaren jonge stafford pups Landgraaf

Redactie van Parkstadactueel |

Gisteren is in Dierenbeschermingscentrum Limburg dit teefje met de naam Angel binnengebracht door haar eigenaren. Wegens privéomstandigheden konden zij niet langer voor haar zorgen. Het teefje heeft een week of vier geleden 9 pups gekregen. Twee pups zijn helaas overleden bij de geboorte. De eigenaren van het teefje hebben ons laten weten dat zij vorige week de 7 overgebleven pups “hebben weggegeven.”. De pups waren toen pas 3 weken oud en daarom veel te jong om al bij hun moeder weggehaald te worden. We hopen daarom de eigenaren van deze pups te achterhalen om zowel de pups, als moederhond, te kunnen helpen.

Door het te vroeg weghalen bij de moeder, gaan deze pups essentiële levenslessen missen. Lessen die enkel hun moeder hen bij kan brengen. De hondjes krijgen nu geen natuurlijke opvoeding, leren geen enkele zelfcontrole zoals een bijtrem wat hen leert om niet door te bijten. Het ontbreken van deze natuurlijke opvoeding kan van zeer grote invloed zijn op de verdere ontwikkeling van de pup, de kans is groter dat de dieren gedragsproblemen gaan ontwikkelen in hun gedrag naar mens en dier. Daarnaast nemen pups het gedrag van hun moeder over en zonder voorbeeldrol is het voor pups erg lastig om te leren hoe bijvoorbeeld om te gaan met stresssituaties. Tenslotte hebben de pups niet genoeg aan standaard hondenvoer. De voeding die zij nu nodig hebben om uit te groeien tot een volwassen hond kan alleen hun moeder hun geven.



Moederhond is ondertussen erg overstuur. Niet alleen is ze haar eigenaren en haar huis kwijt, ook haar pups zijn zomaar verdwenen. Ze heeft last van melkklierstuwing, wat erg pijnlijk is voor haar.

Onze oproep: heb jij onlangs een circa 3 weken oude staffordpup in huis genomen afkomstig uit Landgraaf? Vermoedelijk gaat het om pups die dezelfde kleur hebben als moederhond. Doe jezelf, je pup en de moederhond dan een enorm plezier en neem contact op met onze hondenafdeling via 088 811 3600 of mail naar limburg@dierenbescherming.nl

Wij proberen dan zo goed mogelijk te helpen en zoeken met jou naar een oplossing waarin jij je kunt vinden en waarbij zowel moeder als pup geholpen zijn. Herken je jezelf in bovenstaand maar wil je geen contact met ons opnemen?

Maak dan een afspraak bij je dierenarts om de pup na te laten kijken, te laten ontwormen en ontvlooien en zorg ervoor dat je pup geschikte puppyvoeding krijgt. Let er ook op dat de pup geen weerstand meer meekrijgt van de moeder en daardoor erg ontvankelijk is voor ziekten die eventuele andere honden met zich meebrengen.

