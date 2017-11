Gratis Sparen bij Esterella Lingerie

Esterella Lingerie is blij met u als vaste klant. U spaart automatisch gratis punten.

Dankzij uw aankopen bij ons ontvangt u eens per jaar per mailbericht een waardecheque.

U kunt deze waardecheque alleen in de maand oktober verzilveren in onze winkel of onze webshop.*

Na oktober vervalt de waarde van de waardecheque.

Hoe werkt ons gratis spaarsysteem?

Bij elke € 10,00 die u bij ons besteedt, ontvangt u gratis 1 basis spaarpunt.

20 basis spaarpunten vertegenwoordigen een waarde van € 5,00.

Bij een jaarbesteding boven € 500,00, verdubbelen wij al uw uit te keren basis spaarpunten.

Bij een jaarbesteding boven € 1.000,00, verdriedubbelen wij al uw uit te keren basis spaarpunten.

De bedragen op de waardecheques zijn altijd bedragen van vijftallen.

Het eventuele restbedrag blijft gewoon op uw naam staan voor het volgend jaar.

Voorbeeld:

U heeft voor € 220,- gekocht, u krijgt dan een waardecheque van € 5,-

Het resterende bedrag van € 20,- (2 spaarpunten) blijft gewoon staan als nieuw spaarsaldo voor het volgend jaar.

* Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Voer na het winkelen in het afrekenscherm uw code cadeaucheque in

Klik op CODE CADEAUCHEQUE GEBRUIKEN.