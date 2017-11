Pipo de Clown in Kerkrade vandaag (woensdag) herhaald!

Redactie van Parkstadactueel |

Vandaag, woensdag 1 november, wordt de uitzending waarin Pipo de Clown Kerkrade bezoekt herhaald. Rond 8.05 uur is bij RTL Telekids op het kanaal van RTL 8 te zien hoe Pipo de Clown, Mammaloe en de klunzige Klukkluk bij Abdij Rolduc belanden en hoe Dikke Deur in GaiaZOO op zoek gaat naar het ‘zwarte goud’ van Kerkrade.

De Kerkraadse aflevering werd een aantal weken geleden ook al uitgezonden in de reeks ‘De nieuwe avonturen van Pipo’. In elke aflevering van de tv-serie bezoeken Pipo en z`n reisgenoten een gemeente in Nederland, waarbij ze de meest unieke plekjes uit die streek aandoen.

In de eerste week van ‘De nieuwe avonturen van Pipo’ was de uitzending in Kerkrade de best bekeken Pipo-aflevering. Het was zelfs het best bekeken programma van RTL Telekids op die dag. Vergeet dus niet te kijken morgenochtend!

Foto Beleef Kerkrade