Politie zoekt verblijfplaats moeder en dochter 5 jr

Redactie van Parkstadactueel |

De Politie is in een onderzoek van vermissing dringend op zoek naar de verblijfplaats van Kamila Mitura en haar 5 jarige dochtertje Olivia.

Kamila is met Olivia op30 oktober 2017 met onbekende bestemming vertrokken uit het centrum van Heerlen.

Er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat ze niet van plan is om op korte termijn terug te keren. De mogelijkheid bestaat dat Kamila met haar dochtertje is vertrokken naar Polen(via Duitsland). Beiden zijn als vermist opgegeven.