Zondag 5 november, Klangbrücke im Alten Kurhaus Aachen

Ton Reijnaerts |

Weltklassik am Klavier – Bizet, Debussy en Chaminade

In de gerenommeerde piano concertreeks ‘Weltklassik am Klavier’ doet zondag opnieuw een wereldster Aken aan. De meervoudig internationaal bekroonde pianist Johann Blanchard nodigt uit tot een muzikale ontdekkingsreis. Grandioze werken van Bizet en Debussy en als toefje zinnenstrelende romantische stukken van de componiste Cecile Chaminade. Een heus avontuur van veelzijdigheid, raffinement en complexiteit.

Johann Blanchard, geboren in 1988 in Romans-sur-Isere, woont sinds 1992 in Duitsland. Hij is opgegroeid in een muzikale familie waar hij leert om klassieke muziek te waarderen. Op zesjarige leeftijd ontving hij zijn eerste pianolessen, die hij in 1998 doorgaat aan het Music Gymnasium Schloss Belvedere, in Weimar. Gedurende deze tijd kreeg hij diverse prijzen in de pianokompetities ‘Jugend musiziert’, Gotrian Steinweg en Robert Schumann.

Het jaar 2006 nam hem mee naar de Universiteit van Muziek en Drama Rostock, waar hij zijn studie afrondde met Matthias Kirschnereit en Karl Heinz Will. Tegelijkertijd studeerde hij aan de Universiteit van Muziek en Performing Arts Wenen ,onder Stefan Arnold. Tijdens zijn studie won Johann Blanchard talrijke prijzen in internationale wedstrijden, zoals de Piano Campus in Pontoise / Parijs, Palma D’oro / Italië, Ferrol / Spanje en Unisa / Zuid-Afrika.

Gastoptreden in het Konzerthaus Berlijn, Musikverein Wien, in Praag, Parijs, Los Angeles, Buenos Aires en op het Europees Klassieke Muziekfestival Ruhr, het Mecklenburg-Vorpommernfestival en de l’Été Musicale / Frankrijk deden zijn ster rijzen. Als solist speelde hij met het Theater Vorpommern en de Poolse Kamerfilmarmonische. Naast het solo spel, begestert Johann Blanchard zich ook voor kamermuziek., waarin hij vaker in wisselende ensembles speelt. Voor het label MDG – Musikproduktion registreerde de veelzijdige artiest Dabringhaus en Grimm. Ook geeft Blanchard muziekles aan het Schwerin Conservatorium.

Tickets kosten 20,00 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via: 0049-211 936 5090 of info@weltklassik.de of aan de kassa van Altes Kurhaus, nabij de Bushof in Aken.