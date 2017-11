Alfa Sport buigt twee keer achterstand om en wint in slotfase

Zico Bock/VV de Leeuw |

Na twee overwinning op rij heeft VV De Leeuw uit Brunssum een nederlaag moeten incasseren. In de streekderby tegen Alfa Sport was de thuisploeg duidelijk de sterkste ploeg, al zag het er lang naar uit dat de fusieclub uit Oirsbeek punten gingen verspelen. Pas in de 89e minuut wist Henry Prescott zijn fout uit de eerste helft goed te maken door de verlossende 3-2 tegen de touwen te koppen.

Al vanaf het eerste fluitsignaal bleek dat De Leeuw een lastige middag zou krijgen toen uit het niets Alfa Sport-aanvaller Rick Janssen vrij voor doelman Nick Frolichs mocht opduiken. De sluitpost bracht echter redding op deze inzet. De gasten hadden duidelijk zichtbaar de opdracht had gekregen om Alfa Sport het voetballen onmogelijk te maken. Terwijl zij veelvuldig de lange bal hanteerde, kon Alfa Sport rustig opbouwen en de bal rond laten gaan, wachtende op een gaatje. Toch was het De Leeuw dat, tegen de verhoudingen in, op voorsprong kwam toen spits Alfa-spits Henry Prescott een hoekschop van De Leeuw-speler Tom van Vugt achter zijn eigen doelman kopte: 0-1. Nog voor rust kon Peter Jan Erkens, met enig fortuin, vanaf de rand van het strafschopgebied de gelijkmaker binnenschieten.

Na rust drong Alfa Sport aan en ging het op jacht naar een doelpunt. Met name de standaardsituaties van de thuisploeg zorgden voor chaos in de Brunssumse defensie. Desondanks kwam De Leeuw opnieuw op voorsprong. Via Alfa-doelman Martijn Jacobs viel de bal voor de voeten van Jack Geurts, die het overzicht behield en zo Zico Bock bereikte, die niet lang twijfelde en de bal in het dak van het doel schoot: 1-2. Lang mochten de gasten niet genieten van deze voorsprong, want invaller Kenny Tokaya schoot even later, geheel vrijstaand, zijn ploeg op gelijke hoogte. Terwijl Alfa Sport op jacht ging naar de 3-2, trachtte De Leeuw een punt mee naar huis te nemen. Toch bleef de ploeg van trainer Rob Pierik uiteindelijk met lege handen staan. In de 89eminuut wist Henry Prescott zijn fout uit de eerste helft goed te maken door uit een voorzet van Dave Meens de verlossende 3-2 overtuigend tegen de touwen te koppen.

Archiefoto®Parkstadactueel/Tom de Cock