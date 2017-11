Bleijerheide kleurt oranje

Werner Nijssen/KVC Oranje |

Komende zondag staat het duel tussen KVC Oranje en Sylvia op het programma.

Thuisclub KVC Oranje bivakkeert hoog op de ranglijst, ondanks de eerste nederlaag afgelopen zondag bij SV Brunssum. Het bezoekende Sylvia heeft het tot nu toe moeilijk en bungelt onderin. De thuisclub heeft als clubkleuren oranje-wit, de bezoekers oranje-zwart. Kijkende naar de ranglijst zou je snel geneigd zijn om te denken dat het een eitje voor de thuisclub wordt, maar dat is wel erg zwart-wit geredeneerd. Het blijft immers voetbal, en daarin is alles mogelijk. In ieder geval is het oranje wat de klok slaat, komende zondag op Sportpark Bleijerheide aan de Voorterstraat (14.30).

Kijkende naar de cijfers vallen op het eerste oog twee dingen op. KVC Oranje scoort veel. Alleen Voerendaal vond vaker het doel. Sylvia daarentegen heeft tot nu toe pas 7 treffers laten noteren, maar heeft er in 5 duels wel al 20 tegen. Dat is dan een gemiddelde van 4 keer per wedstrijd moeten vissen. Zondag was dat ook het geval, toen thuis tegen Wijnandia met 2-4 werd verloren.

Maar ook KVC Oranje ging zondag onderuit, met 4-3 bij SV Brunssum. Voor beide teams geldt dus dat er iets recht te zetten valt. Sylvia heeft de punten hard nodig om weg te komen van de onderste plaatsen, KVC Oranje wil graag aansluiting houden met de lijstaanvoerders Voerendaal en Wijnandia.

Op papier lijkt KVC Oranje dus favoriet, dat zal men in Nieuwenhagen bij Sylvia niet anders zien. Maar dat betekent natuurlijk niet da Sylvia zich bij voorbaat gewonnen zal geven. Integendeel, de ploeg zal alles doen om met een overwinning hogere regionen op de ranglijst in het oog te krijgen. En KVC Oranje? Als promovendus is de ploeg van Paul van Putten prima van start gegaan. Dat is mooi, maar het smaakt ook naar meer. Zondag lijken er dus weer de nodige ingrediënten aanwezig die een bezoek aan de wedstrijd de moeite waard maken. KVC Oranje en Sylvia zien u, zoals altijd, graag tegemoet.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno