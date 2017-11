Chef’Special opent Holy Moly Heerlen!

Redactie Parkstadactueel |

Chef’Special opent Container City tijdens Holy Moly Heerlen

Top-dj’s Charly Lownoise & Mental Theo en Lucas & Steve sluiten af tijdens New Year’s Eve

Chef’Special verzorgt op vrijdag 15 december de aftrap van de eerste editie van winterfestival Holy Moly! in Heerlen. De populaire band, bekend van hits als ‘Amigo!’, ‘Try Again’ en ‘In Your Arms’ geeft een gratis toegankelijk concert op de Bongerd. Twee weken later, tijdens New Year’s Eve, zal een reeks top-dj’s waaronder Charly Lownoise & Mental Theo, Lucas & Steve het festival spectaculair afsluiten. In de tussenliggende periode creëert Holy Moly! het ultieme wintergevoel in downtown Heerlen met een eigentijds kerstfeest voor jong en oud.

Chef’Special opent…

Met een mix van reggae, hiphop en funk verzorgt Chef’Special de feestelijke aftrap van het nieuwe winterevent in Parkstad. Iedereen kan op vrijdag 15 december vanaf 20.00 uur gratis genieten van hits als ‘Amigo!’, ‘Try Again’ en ‘In Your Arms’. Het is, naast Pinkpop, de enige keer dit jaar dat Chef’Special in Limburg te zien is. In het verleden stonden de mannen ook al op festivals als Lowlands en Solar. Alle concerten in 2017, waaronder de Ziggo Dome, raakten uitverkocht en ook voor de shows in 2018 is al geen kaartje meer te krijgen. Dit maakt het éxtra bijzonder dat Chef’Special Heerlen aandoet.

Top-dj’s sluiten af…

Behalve een fantastische opening, kent Holy Moly! óók een spectaculair slot met veel vuurwerk én muziek. Want tijdens New Year’s Eve op zondag 31 december staan top-dj’s Charly Lownoise & Mental Theo, Lucas & Steve, Tony Junior, La Fuente en Puinhoop Kollektiv op de Bongerd. Feestbeesten Charly Lownoise & Mental Theo zorgen voor die oude ‘Hardcore Feelings’, terwijl Limburgers Lucas & Steve, binnengekomen op nr. 64 in de DJ MAG top 100, de hit ‘Summer On You’ brengen in hartje winter. Tickets voor het slodeest op de Bongerd, dat duurt van 20:00 uur tot 01:00 uur, kosten € 5,- in de voorverkoop en zijn per direct te koop via de website van poppodium NIEUWE NOR.

Het ultieme wintergevoel in Heerlen

In het centrum van Heerlen zal op donderdag 16 november officieel de winterperiode starten. Centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad zal op die dag de sfeerverlichting ontsteken en de muziek laten klinken. Met de organisatie HOLY MOLY! wordt nadrukkelijk samengewerkt om de winterperiode in Heerlen-Centrum aantrekkelijk te maken.

Holy Moly! nodigt je uit voor ‘het ultieme wintergevoel in downtown Heerlen’. Van 7 december 2017 tot en met 7 januari 2018 zetten Heerlense creatievelingen, bewoners en ondernemers samen een divers programma neer op de diverse pleinen in het centrum, die worden omgedoopt tot IBA Winterpark Urbana (Pancratiusplein Zuid) van 7 december tot en met 7 januari en Container City (De Bongerd), welke geopend is van 15 tot en met 31 december. Muziek, theater, kunst, sport, spel, eten en drinken; het wordt een feest voor iedereen. De laatste weken van 2017 en de atrap van 2018 zijn tot aan de piek toe gevuld met verrassingen. Houd Holy Moly! dus goed in de smiezen.

De organisatie van Holy Moly! is in handen van Incredible Event Builders. Poppodium NIEUWE NOR tekent voor de programmering van de openings- en slotavond.

Tickets bestellen hier.

Bron en foto: Incredible Events Builders / Holy Moly Heerlen