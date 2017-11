Najaarsproeverij 2017

Redactie van Parkstadactueel |

Hoewel we natuurlijk nog hopen te genieten van een paar mooie nazomerdagen, is de echte herfst onmiskenbaar dichterbij gekomen. En dat is, al zou u het misschien niet direct denken, goed nieuws! Want dat betekent niet alleen dat het weer tijd wordt voor een hartverwarmend glas rode wijn als u verregend thuiskomt na een lange dag werken, maar ook dat de grote najaarsproeverij er weer aankomt. En daar willen we u graag voor uitnodigen!

Het evenement wordt sinds jaar en dag georganiseerd door de Wijnproever van Welten. Gezien het grote succes van de gezamenlijke zomerproeverij afgelopen zomer, leek het ons een goed idee nogmaals de krachten te bundelen.

Aldus Wijnproever van Welten Bob van Geijn. We kunnen u een zeer breed assortiment van wijnen presenteren en u de perfecte gelegenheid bieden om uw nieuwe huiswijn of uw arrangementswijnen voor het herfstmenu te selecteren, alvast ideeën op te doen voor uw kerstdiner, of de oude bekenden en nieuwe jaargangen weer even door te proeven.

De proeverij is op zondag 05 november a.s., van 13:00 tot 17:00, in Restaurant C’ Licious, Jan Campertstraat in Heerlen, bij het oude Philips terrein/Molenberg nu C’Mill.

We ontvangen u graag in onze winkel Weltertuijnstr 66 b- Welten/Heerlen

entrée €. 7,50 per persoon, GRATIS PARKEREN

Foto’s De Wijnproverij van Welten