SnowWorld Landgraaf NK alpineskiën indoor 4 en 5 november

Redactie van Parkstadactueel |

Jaarlijks vindt in SnowWorld Landgraaf het NK alpineskiën indoor plaats. Op 4 en 5 november 2017 wordt de 7e editie georganiseerd.

Tijdens dit weekend strijden de Nederlandse ski-top op het onderdeel slalom voor de eerste nationale titel van het seizoen op de 500 meter lange, FIS-gehomologeerde indoorpiste. Zowel de jeugd-, junioren- als seniorenskiërs komen in actie. De toppers uit de kwalificatiewedstrijd gaan door naar de ‘Knock Out Slalom’ waarna er een selecte groep overblijft in de finale.

Dit evenement is een aanvulling op de NK alpineskiën borstelbaan en sneeuw. Het hoogtepunt van het seizoen is de NK alpineskiën in Sankt Johann – Alpendorf in Oostenrijk in de week van 25 februari t/m 3 maart 2018.

Foto SnowWorld Landgraaf