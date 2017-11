Borden met ‘huisregels’ voor uitgaans-centrum Heerlen

Redactie Parkstadactueel |

Bij de entree van het Heerlens centrum zijn borden geplaatst met de regels om het voor iederéén gezellig te houden.

Heerlen wil een bruisende en levendige stad zijn. Maar het moet ook voor bewoners, onderne-mers en uitgaanspubliek leefbaar en veilig zijn. Daarom is veiligheid in het uitgaanscentrum een speerpunt. Naast camerabewaking, veiligheidsverlichting en een ruimere aanwezigheid van politie zijn tegenwoordig ook BOA’s aanwezig om uitwassen tijdens uitgaansavonden tegen te gaan.

De borden aan de rand van het uitgaanscentrum zetten op een rij wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn:

•Geen glas of alcohol in openbare ruimte

•Denk aan de buren

•Gebruik de openbare toiletten

•Afval in de afvalbak

•Niet roken – niet drinken onder de 18

•Geen wapens, geen drugs

•Geen geweld – fysiek of verbaal

En dat zijn tegelijkertijd de zaken waarop overtreders worden aangesproken en aangepakt, zodat uitgaan voor iedereen gezellig blijft.

“De borden zijn een goede aanvulling op ons project veilig uitgaan”, stelt loco-burgemeester Peter van Zutphen. “Gemeente en politie zetten met zaken als toezicht en verlichting in op een veiligere uitgaansgebied. Met de borden roepen we de bezoekers op ook hun steentje bij te dragen. Want Heerlen veiliger maken doen we samen.”

Bron en foto: gemeente Heerlen