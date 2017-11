Film Félicité De onvergetelijke stem van een Congolese moeder

De onvergetelijke stem van een Congolese moeder

Melodrama

Rond de hoofdpersoon Félicité spon regisseur Alain Gomis een film die over alles gaat: liefde, corruptie, feminisme, het drama Afrika.

België, Frankrijk, Senegal, 2017 / 123minuten

Regie: Alain Gomis

Met: Véro Tshanda Beya, , Gaetan Claudia, Papi Mpaka e.a.

Vrijdag 3 november / 20.00 uur TICKETS

Zaterdag 4 november / 20.00 uur TICKETS

★★★★ NRC – “Kan zo’n film zijn die je je hele leven bijblijft”

★★★★ De Morgen (BE) – “Félicité: een eerlijk portret van een brutaal Kinshasa

Trotse alleenstaande moeder Félicité is zangeres in een café in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Zij is zoals het leven in de straten waarin de film zich afspeelt: bruisend en soms brutaal. Ze is een onafhankelijke vrouw die in een nachtclub zingt om in haar onderhoud te voorzien. Dat volstaat totdat haar veertienjarige zoon Samo betrokken raakt bij een zwaar verkeersongeluk en Félicité wanhopig op zoek moet naar geld voor de operatie.

De hoofdpersoon wordt zo intens en ondoorgrondelijk gespeeld dat ze de hele tijd weet te verwonderen. Een knappe, geloofwaardige, prestatie voor de actrice die nog weinig speelervaring heeft opgedaan. Ook de muziek is een sterk opvallend, bedwelmend element in de film. Na elk sleutelmoment volgt een nummer dat het verhaal muzikaal aanvult.

Met weinig middelen weet de regisseur veel te zeggen, zonder belerend te worden.

